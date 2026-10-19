Več kot 2 tisoč rastlin konoplje: temačna skrivnost nekdanjega nogometaša

V Belgiji je policija pred tremi leti v izredno obsežni raciji v belgijskih mestih Arlon in Neufchâteau odkrila dve ogromni plantaži in 2 tisoč rastlin konoplje. Žarko Grabovač je bil eden od dveh osumljencov, ki so jih leta 2023 prijeli možje v modrem. Zdaj pa je nekdanji nogometaš končno spoznal svojo usodo. Sodišče mu je odredilo pet let pogojne kazni in odvzem pol milijona evrov. Skupen zaslužek s preprodajo rastlin bi lahko presegel vrtoglav znesek treh milijonov evrov.

Grabovač je večji del kariere preživel na Nizozemskem. Šest let je nosil dres prvoligaša Fortune Sittard, za katero je zbral skoraj 200 uradnih nastopov. Igral je tudi na Otoku, kjer je zelo kratek čas nosil dres Blackpoola. Nikdar ni zaigral za srbsko člansko izbrano vrsto.