Več kot 20 zvez podpira idejo, da bi Čeferin na čelu Uefe dobil nov mandat

Aleksander Čeferin je vodenje evropske nogometne zveze prevzel po škandalu Michela Platinija leta 2016. Trenutni mandat se mu izteče čez dve leti, a je sam večkrat izpostavil, da ne misli kandidirati za novega, čeprav mu posodobljeni statut to dovoljuje.

Morda se bo Čeferin premislil zavoljo podpore, ki jo uživa med predstavniki državnih zvez pod okriljem Uefe. Kot poroča Guardian, ga namreč podpira več kot 20 zvez, glasno podporo pa mu je nedavno izrazil predsednik nemške nogometne zveze.

"Zelo bi bilo zaželeno, da nadaljuje svoje delo kot predsednik Uefe. Vidimo ga kot inteligentno in zanesljivo osebo. Ima dober smisel za humor in k njemu ni težko pristopiti. Mislim, da ima zelo jasen pogled na izzive, s katerimi se sooča nogomet. To mi je všeč. Lahko ste prepričani v to, da ga bomo podpirali še naprej," je pred časom dejal Bernd Neudorf.