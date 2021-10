Več madžarskih navijačev ne bo smelo na športne dogodke, Fifa odprla preiskavo po incidentih v Tirani in Londonu

"Več kršiteljem, ki so jih na kraju dogodka identificirali varnostniki, smo v skladu z določbami madžarskega zakona o športu za dve leti prepovedali obiskovati športne dogodke ," je za AFP povedal tiskovni predstavnik zveze Jeno Sipos , ki ni želel navesti števila kaznovanih, saj preiskave še potekajo. Neredi so se začeli, ko je policija zaradi rasističnih opazk, namenjenih redarju, poskušala aretirati enega od 1000 madžarskih navijačev. Madžarski privrženci so tudi žvižgali, ko so angleški igralci pred začetkom pokleknili in dvignili transparent, ki je opozarjal na rasizem.

Fifa odprla preiskavo po incidentih v Tirani in Londonu

Mednarodna nogometna zveza (Fifa) je odprla disciplinsko preiskavo v zvezi z navijaškimi izgredi na dveh torkovih tekmah kvalifikacij za nastop na svetovnem prvenstvu v Katarju v skupini I,. Madžarski navijači so se na tekmi skupine I med Anglijo in Madžarsko spopadli s policijo na stadionu Wembley, potem ko so ti želeli aretirati navijača, ki je rasistično žalil varnostnika. Na drugi tekmi v skupini I med Albanijo in Poljsko pa je prišlo do neredov po golu, ki ga je v 77. minuti dosegel Karol Swiderski. Domači privrženci so po tem golu začeli metati predmete na igrišče, tako da je francoski sodnik Clement Turpin za več kot 15 minut prekinil tekmo. "Po pregledu posnetkov in analizi dogodkov je Fifa odprla disciplinska postopka zaradi incidentov v Londonu in Tirani," je Fifa zapisala v izjavi za javnost. "Še enkrat Fifa najbolj ostro obsoja tovrstne incidente in poudarja ničelno toleranco do nasilja ter vsake vrste diskriminacije."

Julija je Fifa kaznovala Madžarsko nogometno zvezo z dvema tekmama igranja pred praznimi tribunami zaradi neprimernega obnašanja navijačev na tekmah evropskega prvenstva v Budimpešti in Münchnu.