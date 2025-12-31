Večer, ko je Arsenal pokazal, da misli resno

Gabriel Magalhaes je prava "pošast" v igri z glavo. To je na svoji koži občutila tudi Aston Villa. FOTO: AP

Aston Villa je na Emirates prišla v izjemnem nizu 11 zaporednih zmag, pri čemer je nedavno doma premagala tudi vodilni Arsenal (2:1). Pred 19. krogom so imeli Londončani dve točki naskoka pred Manchester Cityjem, zato je bil njihov status vodilne ekipe pred obračunom z Villo močno ogrožen. Prvi polčas na Emiratesu ni ponudil veliko priložnosti. Ponavljala se je zgodba iz prejšnjih tekem, ko so imeli topničarji kronične težave z neučinkovitostjo. V drugem delu pa je na igrišče pritekla povsem drugačna enajsterica Mikela Artete.

Najprej je po podaji iz kota – Arsenal je na ta način v letu 2025 v Premier League dosegel kar 17 zadetkov – zadel Gabriel Magalhaes. Po sijajni asistenci Martina Odegaarda je povišal njegov soimenjak Zubimendi. Leandro Trossard in Gabriel Jesus pa sta nato poskrbela za izdatno zmago Arsenala, ki jo je le nekoliko ublažil Ollie Watkins v sodniškem dodatku.

Arteta miri: Bitka za naslov bo dolga

Z izjemno predstavo je Arsenal ob tekmi več svojo prednost pred Cityjem povečal na pet točk, kolikor je vodil tudi ob vstopu v leto 2023. Takrat je na koncu za Cityjem zaostal pet točk, zato tudi tokrat na Emiratesu ostajajo previdni. "Vemo, kako dolga bo bitka za naslov. Izjemno leto 2025 je za nami in dobro vemo, česa si želimo v 2026, ampak vse si bomo morali zaslužiti na igrišču," opozarja Arteta. Statistika zagotovo ni na njegovi strani, Arsenal je v zgodovini Premier League kar šestkrat koledarsko leto zaključil na vrhu, pri čemer je le leta 2002 slavil tudi na koncu.

Ko 22 let čakaš na naslov, previdnost ni odveč

Legendarni branilec in zdajšnji strokovni komentator Sky Sportsa Jamie Carragher poudarja, da je previdnost edini pravi pristop. "Že 22 let so brez naslova, zato evforija nikakor ne pride v poštev," je razlagal po torkovi tekmi. "Ampak ta rezultat je zanje izjemnega pomena. Prvič to sezono, da so premagali resnega tekmeca za naslov. Aston Villo so v drugem polčasu popolnoma uničili, bili so izjemni," je dodal Carragher.

Nogometaši Arsenala so se zadnjega naslova angleškega prvaka veselili leta 2004. FOTO: Profimedia

Ko topničarji konec novembra niso izkoristili številčne premoči na Stamford Bridgeu (1:1) in so teden dni kasneje izgubili na Villa Parku, se je zdelo, da je njihove izjemne forme konec. Dvomljivcem so odgovorili s štirimi zaporednimi zmagami, ko – z izjemo zadnje tekme proti Villi – še zdaleč niso navdušili. Predvsem proti Wolverhamptonu in Brightonu so do zmage prišli z zvrhano mero sreče, a bo mučenje proti na papirju občutno slabšim tekmecem hitro pozabljeno, če četi Mikela Artete priigrano prednost uspe obdržati do konca.