Večer, ko je Liverpool obrnil nov list v sezoni

Nogometaši Liverpoola so z odmevno zmago nad madridskim Realom pokazali, da jih kljub skromnejšim predstavam v zadnjem obdobju nikakor ne gre odpisati. Navijači na Anfieldu so znova dobili nekaj razlogov za optimizem. Angleški mediji pa enotno poudarjajo, da so Redsi s tremi točkami proti belemu baletu obrnili nov list v sezoni, ki še zdaleč ni izgubljena.

Anfield je znova zajel val optimizma. FOTO: Profimedia icon-expand

Ko se je Liverpool po odlični lanski sezoni – Arne Slot se je po prihodu na trenersko klop ekspresno okitil z naslovom angleškega prvaka – letos poleti še izdatno okrepil, se je zdelo, da bo Redse skoraj nemogoče zaustaviti. Tudi v Premier League so Liverpoolčani začeli odlično, hitro prevzeli vodilni položaj, a je po septembrskem reprezentančnem premoru prišlo katastrofalno obdobje. Med 27. septembrom in 29. oktobrom so Redsi od sedmih tekem kar šest izgubili. Številni so zato (prezgodaj) poudarjali, da je sezona za Liverpool že izgubljena. A zadnjih nekaj dni je prineslo preobrat, po zanesljivi prvenstveni zmagi nad Aston Villo (2:0) je brez prejetega zadetka padel še madridski Real (1:0) in kar naenkrat je rdeči del mesta Beatlov znova zajel optimizem.

Najboljša predstava sezone v najbolj primernem trenutku

"Izjemno zadovoljen sem. Za nami je nekaj zahtevnih, težavnih tednov. Veliko je bilo gostovanj in zelo malo počitka. Po Villi smo imeli le dva dni za pripravo, a nam je uspelo. Proti Realu smo pokazali najboljšo predstavo sezone, lahko bi slavili še z višjo razliko," se je po veliki zmagi, Liverpoolovi tretji v tej sezoni Lige prvakov, smejalo Slotu. Tudi angleški mediji so bili polni pohval na račun čete nizozemskega strokovnjaka. BBC je denimo zapisal, da je bila zmaga veliko bolj prepričljiva, kot kaže rezultat. "Samo odlični Thibaut Courtois je držal Real v igri, medtem ko Jude Bellingham in Kylian Mbappe nista prišla do izraza," so zapisali na spletni strani britanske radio-televizije.

Temelj vsega je dobra obramba

Tem besedam pritrjuje tudi statistika. Liverpool je sicer imel manj posesti (39:61), vendar si je pripravil dvakrat več strelov od nasprotnika (17:8), še bolj enostransko pa je bilo razmerje v strelih v okvir vrat (9:2). A še veliko bolj pomembno kot število ustvarjenih priložnosti je za Redse bilo, da drugič zapored niso prejeli zadetka. Za primerjavo, pred tekmo z Aston Villo "čiste mreže" niso ohranili na desetih zaporednih obračunih. "Obramba je temelj vsega. Samo poglejte Arsenal, ki dobesedno leti, ker ne prejema zadetkov in nasprotnikom ne dovoljuje priložnosti. Zavedamo se, da imamo dovolj kvalitete v napadu, ampak temelj vsega je zbrana igra v obrambi. Nadaljevati moramo v tem ritmu," je poudaril poveljnik obrambe na Anfieldu Virgil van Dijk.

Conor Bradley je imenitno zaustavil Viniciusa Juniorja. FOTO: Profimedia icon-expand

Bradley še poslabšal vrnitev "izdajalca"

Veliko pohval za svojo predstavo je bil deležen 22-letni Conor Bradley, ki je priložnost dobil ob poškodbi Jeremija Frimponga. Severnoirski bočni branilec je na desni strani obrambe odlično skrbel za Viniciusa Juniorja, ki nikakor ni našel pravega ritma – to sicer velja za celoten napad madridske zasedbe. Navijači Liverpoola so Bradleyju po tekmi namenili glasne ovacije, povsem drugače pa velja za njegovega predhodnika na tem položaju. Trent Alexander-Arnold, ki je poleti Liverpool zamenjal za Madrid, je vstopil v drugem polčasu in bil izžvižgan ob slehernem dotiku z žogo. "Conor je bil izjemen. Malo je nogometašev, ki se lahko v situaciji ena na ena tako dobro merijo z Viniciusom," je poudaril Slot.

Derbi na Etihadu bo razkril vse karte

Liverpoolčani, ki kljub neprepričljivim predstavam v prvenstvu za vodilnim Arsenalom zaostajajo za vsekakor ulovljivih sedem točk, so tako z odmevno zmago dobili prepotrebno dozo optimizma. Že v nedeljo pa bo bolj jasno, ali so aktualni angleški prvaki dejansko obrnili nov list v sezoni, kot so to zapisali pri BBC-ju. Liverpool namreč v derbiju angleške Premier League gostuje na Etihadu pri Manchester Cityju, ki je na drugem mestu s točko več.