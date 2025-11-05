Svetli način
Nogomet

Večer, ko je Liverpool obrnil nov list v sezoni

Liverpool , 05. 11. 2025 10.01 | Posodobljeno pred 1 uro

Nogometaši Liverpoola so z odmevno zmago nad madridskim Realom pokazali, da jih kljub skromnejšim predstavam v zadnjem obdobju nikakor ne gre odpisati. Navijači na Anfieldu so znova dobili nekaj razlogov za optimizem. Angleški mediji pa enotno poudarjajo, da so Redsi s tremi točkami proti belemu baletu obrnili nov list v sezoni, ki še zdaleč ni izgubljena.

Anfield je znova zajel val optimizma.
Anfield je znova zajel val optimizma. FOTO: Profimedia

Ko se je Liverpool po odlični lanski sezoni – Arne Slot se je po prihodu na trenersko klop ekspresno okitil z naslovom angleškega prvaka – letos poleti še izdatno okrepil, se je zdelo, da bo Redse skoraj nemogoče zaustaviti. 

Tudi v Premier League so Liverpoolčani začeli odlično, hitro prevzeli vodilni položaj, a je po septembrskem reprezentančnem premoru prišlo katastrofalno obdobje. Med 27. septembrom in 29. oktobrom so Redsi od sedmih tekem kar šest izgubili. 

Številni so zato (prezgodaj) poudarjali, da je sezona za Liverpool že izgubljena. A zadnjih nekaj dni je prineslo preobrat, po zanesljivi prvenstveni zmagi nad Aston Villo (2:0) je brez prejetega zadetka padel še madridski Real (1:0) in kar naenkrat je rdeči del mesta Beatlov znova zajel optimizem.

Najboljša predstava sezone v najbolj primernem trenutku

"Izjemno zadovoljen sem. Za nami je nekaj zahtevnih, težavnih tednov. Veliko je bilo gostovanj in zelo malo počitka. Po Villi smo imeli le dva dni za pripravo, a nam je uspelo. Proti Realu smo pokazali najboljšo predstavo sezone, lahko bi slavili še z višjo razliko," se je po veliki zmagi, Liverpoolovi tretji v tej sezoni Lige prvakov, smejalo Slotu. 

Tudi angleški mediji so bili polni pohval na račun čete nizozemskega strokovnjaka. BBC je denimo zapisal, da je bila zmaga veliko bolj prepričljiva, kot kaže rezultat. "Samo odlični Thibaut Courtois je držal Real v igri, medtem ko Jude Bellingham in Kylian Mbappe nista prišla do izraza," so zapisali na spletni strani britanske radio-televizije. 

Temelj vsega je dobra obramba

Tem besedam pritrjuje tudi statistika. Liverpool je sicer imel manj posesti (39:61), vendar si je pripravil dvakrat več strelov od nasprotnika (17:8), še bolj enostransko pa je bilo razmerje v strelih v okvir vrat (9:2). A še veliko bolj pomembno kot število ustvarjenih priložnosti je za Redse bilo, da drugič zapored niso prejeli zadetka. Za primerjavo, pred tekmo z Aston Villo "čiste mreže" niso ohranili na desetih zaporednih obračunih. 

"Obramba je temelj vsega. Samo poglejte Arsenal, ki dobesedno leti, ker ne prejema zadetkov in nasprotnikom ne dovoljuje priložnosti. Zavedamo se, da imamo dovolj kvalitete v napadu, ampak temelj vsega je zbrana igra v obrambi. Nadaljevati moramo v tem ritmu," je poudaril poveljnik obrambe na Anfieldu Virgil van Dijk.

Conor Bradley je imenitno zaustavil Viniciusa Juniorja.
Conor Bradley je imenitno zaustavil Viniciusa Juniorja. FOTO: Profimedia

Bradley še poslabšal vrnitev "izdajalca"

Veliko pohval za svojo predstavo je bil deležen 22-letni Conor Bradley, ki je priložnost dobil ob poškodbi Jeremija Frimponga. Severnoirski bočni branilec je na desni strani obrambe odlično skrbel za Viniciusa Juniorja, ki nikakor ni našel pravega ritma – to sicer velja za celoten napad madridske zasedbe. 

Navijači Liverpoola so Bradleyju po tekmi namenili glasne ovacije, povsem drugače pa velja za njegovega predhodnika na tem položaju. Trent Alexander-Arnold, ki je poleti Liverpool zamenjal za Madrid, je vstopil v drugem polčasu in bil izžvižgan ob slehernem dotiku z žogo. "Conor je bil izjemen. Malo je nogometašev, ki se lahko v situaciji ena na ena tako dobro merijo z Viniciusom," je poudaril Slot. 

Preberi še Liverpool kljub izjemnemu Courtoisu premagal Real Madrid

Derbi na Etihadu bo razkril vse karte

Liverpoolčani, ki kljub neprepričljivim predstavam v prvenstvu za vodilnim Arsenalom zaostajajo za vsekakor ulovljivih sedem točk, so tako z odmevno zmago dobili prepotrebno dozo optimizma. Že v nedeljo pa bo bolj jasno, ali so aktualni angleški prvaki dejansko obrnili nov list v sezoni, kot so to zapisali pri BBC-ju. Liverpool namreč v derbiju angleške Premier League gostuje na Etihadu pri Manchester Cityju, ki je na drugem mestu s točko več. 

nogomet liga prvakov liverpool real madrid arne slot
KOMENTARJI (22)

LeoncitoCabron
05. 11. 2025 12.04
Real madrid v tem trenutku igra zelo samozavestno predvsem zaradi dobre forme ki jo kazejo mbappe, vini, bellingham in guller da o obrambi niti ne zacnem...pri realu zabijajo gole, ustvarjajo priloznosti in odlicno vodijo tempo igre kar pa za liverpool ne morem reci..vse kar lahko liverpool naredi je visok pressing ampak imajo problem in ta problem je obramba ki je neprepoznavna...ko zraven dodas se zrelost igralcev reala proti liverpoolu pa vse do tega kdo je trener vidis da bo danes vse razen zmage reala presenecenje...ne podcenjujem liverpoola ampak vsi vemo da je real v tem trenutku v boljsi formi in da bo danes vse odvisno od reala...ČE pa bo real prepustil napadanje liverpoolu tako kot proti atletiku pa si bodo sami ustvarili problem...moja napoved 1:3 za real madrid ...1x salah, 2x mbappe 1 jude... Nagradno vprašanje- kdo je pisal te nebuloze?🤣🤣🤣🤣
ODGOVORI
0 0
Gašper93
05. 11. 2025 11.51
-3
Zmaga nad povprečnim Realom ni pravi pokazatelj trenutne forme, prave tekme šele prihajajo.
ODGOVORI
2 5
cripstoned
05. 11. 2025 11.43
-1
Vsi obracajo neke nove liste...samo ata krips obraca hejtercke na zaru kot cevapcice...cccssss hahahahahah
ODGOVORI
5 6
Spletko
05. 11. 2025 12.01
+1
Poišči si pomoč.
ODGOVORI
2 1
Luigi Taveri II.
05. 11. 2025 11.35
+2
Ni penala ni Reala
ODGOVORI
7 5
Luigi Taveri II.
05. 11. 2025 11.36
+1
Tri enajstmetrovke bi pokazale pravi obraz Reala
ODGOVORI
5 4
Loptass
05. 11. 2025 11.41
+0
Nujno morajo ustvarit Superligo pod vodstvom Pereza, saj tako več ne morejo igrat. Včeraj so z nedosojenimi penali, v LP padli pod povprečje vsaj enega penala na tekmo. V takem prvenstvu ne moreš osvajat lovorik. 165 mil nakažejo bonusa za podpis pogodbe Mbappeju, človek leti iz Madrida v Liverpool, pa mu ne dajo tistega penala. Kakorkoli obrneš, je to nekorektno.
ODGOVORI
4 4
cripstoned
05. 11. 2025 11.25
+0
Tudi galatasaray je obrnil nov list potemtakem...da o unitedu,chelseju, crystal palacu in BRENTFORDU ne zacnemo....smesno kako je ena zmaga proti realu dovolj da se nekoga nahajpa..ne glede na vcerajsnjo zmago proti realu se bo liverpool lahko samo obrisal pod nosom kar se domacega naslova tice...lige prvakov pa tudi ne bodo videli..zapomnite si to...
ODGOVORI
6 6
cripstoned
05. 11. 2025 11.25
+2
Ni bil liverpool toliko dober kot je bil real slab...
ODGOVORI
5 3
lepdanvsakdan
05. 11. 2025 11.35
+0
bolje da forma pride februarja kot da takrat pade...februarja bo Liverpool rušil vse pred seboj samo da se setavijo...pololvica ekipe je nove
ODGOVORI
5 5
Quercus
05. 11. 2025 11.11
+3
Angleška Premier liga je pač razred zase. Je konkretno močnejša od ostalih evropskih lig. Za španske klube, tudi takšne kot so RM in Barcelona je letos pravzaprav misija nemogoče premagati katerega izmed top 5 angleških klubov. Domet top španskih klubov je tam nekje Leeds, Nottingham Forest in West Ham: proti takšnim bi morda še lahko računali na zmago. Medtem ko so možnosti, da bi napredovali prek MC, Liverpoola, Arsenala, praktično nične.
ODGOVORI
6 3
Loptass
05. 11. 2025 11.21
-3
To je malo pretirana ocena. Vse ekipe imajo nihanja forme, včeraj je Real izgubil, mogoče če bi bila tekma dva tedna prej, bi bila situacija drugačna. Sta Real in Barcelona če ni preveč zdesetkana, sposobna premagati Liverpool, City, tudi Arsenal. Nepremagljivih ni. Tudi pred leti, ko so bili na vrhuncu City, Liverpool in igrali atomski nogomet, so imeli težave s Španci. Da so možnosti nične, je nerealna ocena.
ODGOVORI
3 6
cripstoned
05. 11. 2025 11.23
+0
Zakaj je potem galatasaray premagal liverpool?? Kdaj je nazadnje osvojil angleski klub ligo prvakov in kdo porabi najvec denarja za okrepitve??
ODGOVORI
5 5
štajerski janezek
05. 11. 2025 11.44
-1
Cripsl. Ne bos verjel med 10 klubov v LP, ki so od 2022 do 2025 zapravili največ je tudi Real Madrid in drugi Madridski klub polek 7 Angleskih klubov. Kaj porečeš na to?
ODGOVORI
2 3
cripstoned
05. 11. 2025 11.52
+1
Chelsea F.C. je v zadnjih treh letih porabil več kot ≈ 1,33 milijarde € za okrepitev. Paris Saint‑Germain (PSG) je porabil približno 771,4 milijona € v istem obdobju. Manchester United F.C. je porabil približno 660 milijonov € za okrepitev v istem časovnem okvirju. Nadaljnji klubi iz razširjenega seznama, čeprav z manj natančnimi podatki, vključujejo: Tottenham Hotspur F.C. (~600 mio €), Arsenal F.C. (~530,4 mio €), West Ham United F.C. (~485,5 mio €), FC Bayern Munich (~476 mio €), Al Hilal SFC (~470 mio €), Manchester City F.C. (~439,6 mio €), Nottingham Forest F.C. (~433,1 mio €).
ODGOVORI
3 2
cripstoned
05. 11. 2025 11.52
+2
Koga ti lazes??
ODGOVORI
3 1
štajerski janezek
05. 11. 2025 11.54
-2
Mogoce sta ti pa Chat GPT brata pa se oba lažeta... :)
ODGOVORI
1 3
štajerski janezek
05. 11. 2025 11.55
-1
Kaj Al Hilal igra LP zadnja 3 leta? Pa West Ham, pa Nott forest... haha. Telicek
ODGOVORI
1 2
cripstoned
05. 11. 2025 11.57
+1
Angleski casniki..samo prevod..zakaj lazes??
ODGOVORI
2 1
cripstoned
05. 11. 2025 11.57
+1
Vsi podtaki so javno dostopni..gres lepo na gugla in vpises...dobis vse crno na belem samo lagati si ne pa bo..
ODGOVORI
2 1
štajerski janezek
05. 11. 2025 12.01
-1
Dal sem podatke za udelezence LP. Si glupppp?
ODGOVORI
0 1
SlovenskiTROLLgoat
05. 11. 2025 11.05
+4
hahahahahahaha kar nova pravila za real, niti prostega strela niti 11 metrovka... ahahahhah
ODGOVORI
8 4
