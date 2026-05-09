Večni derbi: Maribor in Olimpija igrata predvsem za slavo 0:0*

Federico Bessone se je znova odločil za postavitev z dvema osrednjima branilcema, obrambni dvojec tvorita dva Slovenca Jan Gorenc in Marko Ristić. Na položaju desnega bočnega branilca se je znova znašel Nemec Frederic Ananou, ki je ob koncu sezone očitno iz prve enajsterice izrinil Portugalca Digo. Veliko polemike je že pred derbijem povzročila napovedana odsotnost Augustina Doffa. Izkušeni Argentinec naj bi manjkal zaradi manjše poškodbe, veliko navijačev skrbi, da ni povezana z iztekajočo pogodbo, ki bi za Doffa lahko pomenila poletni odhod iz Ljubljane.

Pri Vijol'čnih je pred derbijem prišlo do petih sprememb v udarni enajsterici. Priložnost od prve minute so dobili Hillal Soudani, Jean Michael Seri, Omar Rekik, Pijus Širvys in Isaac Tshipamba. Štajerci bodo, kot ponavadi, stavili predvsem na napad, ki bi v teoriji moral predstavljati njihovo največje orožje. Tam bosta največjo nevarnost za zmaje predstavljala Dario Vizinger in Benjamin Tetteh.