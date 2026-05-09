Večni derbi: Maribor in Olimpija igrata predvsem za slavo 0:0*

Federico Bessone se je znova odločil za postavitev z dvema osrednjima branilcema, obrambni dvojec tvorita dva Slovenca Jan Gorenc in Marko Ristić. Na položaju desnega bočnega branilca se je znova znašel Nemec Frederic Ananou, ki je ob koncu sezone očitno iz prve enajsterice izrinil Portugalca Digo. Veliko polemike je že pred derbijem povzročila napovedana odsotnost Augustina Doffa. Izkušeni Argentinec naj bi manjkal zaradi manjše poškodbe, veliko navijačev skrbi, da ni povezana z iztekajočo pogodbo, ki bi za Doffa lahko pomenila poletni odhod iz Ljubljane.
Pri Vijol'čnih je pred derbijem prišlo do petih sprememb v udarni enajsterici. Priložnost od prve minute so dobili Hillal Soudani, Jean Michael Seri, Omar Rekik, Pijus Širvys in Isaac Tshipamba. Štajerci bodo, kot ponavadi, stavili predvsem na napad, ki bi v teoriji moral predstavljati njihovo največje orožje. Tam bosta največjo nevarnost za zmaje predstavljala Dario Vizinger in Benjamin Tetteh.
Šele tretjič v zgodovini slovenskega nogometa bi se lahko zgodilo, da v evropskih kvalifikacijah ne bosta sodelovala Olimpija ali Maribor. Zmaji, ki so se v sezono podali kot državni prvaki, so v današnjem popoldnevu izgubili tudi teoretične možnosti, ki so jih imeli za preboj na tretje mesto, ko je Bravo doma z 2:1 ugnal Radomlje. Za Ljubljančani je ena slabših sezon v zadnjem obdobju, končno peto mesto, ki se jim "nasmiha", bi lahko to dejstvo zgolj potrdilo. Skorajda edini lepi spomin letošnjega tekmovalnega leta ostaja zmaga na prvem večnem derbiju v Stožicah. Varovanci Federica Bessoneja proti Mariboru v letošnji sezoni še niso izgubili, ta niz si bodo želeli nadaljevati tudi danes.
Če je v zadnjih letih Olimpija veljala za klub, ki trenerje menja kot po tekočem traku, bi letos to lahko rekli za klub iz štajerske prestolnice. Pri Mariboru so po porazu proti Radomljam sprejeli ponudbo stratega Feđe Dudića, ki je ponudil svoj odstop. Vijol'čni so tako odpustili še tretjega trenerja, pred Bosancem sta službo izgubila Tugberk Tanrivermis in Radomir Đalović, 16-kratne prvake pa je vodil tudi "dežurni gasilec" Radoslav Karanović. Proti največjim tekmecem bosta Maribor vodila dva Ljubljančana Jasmin Handanović in Blaž Vrhovec, pomagal pa jima bo še Mitja Pirih.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.