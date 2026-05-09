Zgodba se razvija

Večni derbi: Maribor in Olimpija igrata predvsem za slavo 0:0*

Maribor, 09. 05. 2026 20.18 pred 48 minutami 2 min branja 0

Avtor:
Lu.M
Maribor - Olimpija

V 34. krogu prve slovenske lige se bosta še zadnjič v sezoni udarila Maribor in Olimpija. Večni derbi, ki bi moral predstavljati enega največjih športnih praznikov v naši državi, pa bosta večna tekmeca bolj kot ne igrala za "slavo". Po zmagi Brava je jasno, da Olimpija v Evropo ne more, Maribor v igri sicer teoretično še ostaja, a bi se tudi njihove sanje že danes lahko razblinile.

Federico Bessone se je znova odločil za postavitev z dvema osrednjima branilcema, obrambni dvojec tvorita dva Slovenca Jan Gorenc in Marko Ristić. Na položaju desnega bočnega branilca se je znova znašel Nemec Frederic Ananou, ki je ob koncu sezone očitno iz prve enajsterice izrinil Portugalca Digo. Veliko polemike je že pred derbijem povzročila napovedana odsotnost Augustina Doffa. Izkušeni Argentinec naj bi manjkal zaradi manjše poškodbe, veliko navijačev skrbi, da ni povezana z iztekajočo pogodbo, ki bi za Doffa lahko pomenila poletni odhod iz Ljubljane.

Pri Vijol'čnih je pred derbijem prišlo do petih sprememb v udarni enajsterici. Priložnost od prve minute so dobili Hillal Soudani, Jean Michael Seri, Omar Rekik, Pijus Širvys in Isaac Tshipamba. Štajerci bodo, kot ponavadi, stavili predvsem na napad, ki bi v teoriji moral predstavljati njihovo največje orožje. Tam bosta največjo nevarnost za zmaje predstavljala Dario Vizinger in Benjamin Tetteh.

Federico Bessone
Šele tretjič v zgodovini slovenskega nogometa bi se lahko zgodilo, da v evropskih kvalifikacijah ne bosta sodelovala Olimpija ali Maribor. Zmaji, ki so se v sezono podali kot državni prvaki, so v današnjem popoldnevu izgubili tudi teoretične možnosti, ki so jih imeli za preboj na tretje mesto, ko je Bravo doma z 2:1 ugnal Radomlje. Za Ljubljančani je ena slabših sezon v zadnjem obdobju, končno peto mesto, ki se jim "nasmiha", bi lahko to dejstvo zgolj potrdilo. Skorajda edini lepi spomin letošnjega tekmovalnega leta ostaja zmaga na prvem večnem derbiju v Stožicah. Varovanci Federica Bessoneja proti Mariboru v letošnji sezoni še niso izgubili, ta niz si bodo želeli nadaljevati tudi danes.

Feđa Dudić
Če je v zadnjih letih Olimpija veljala za klub, ki trenerje menja kot po tekočem traku, bi letos to lahko rekli za klub iz štajerske prestolnice. Pri Mariboru so po porazu proti Radomljam sprejeli ponudbo stratega Feđe Dudića, ki je ponudil svoj odstop. Vijol'čni so tako odpustili še tretjega trenerja, pred Bosancem sta službo izgubila Tugberk Tanrivermis in Radomir Đalović, 16-kratne prvake pa je vodil tudi "dežurni gasilec" Radoslav Karanović. Proti največjim tekmecem bosta Maribor vodila dva Ljubljančana Jasmin Handanović in Blaž Vrhovec, pomagal pa jima bo še Mitja Pirih.

Kmetija: Urška Gros noseča, razkrila veselo novico
Dnevni horoskop: Strelci bodo nemirni, šarm dvojčkov bo neustavljiv
To je najbolj zanemarjen del hiše: večina ga ne očisti nikoli
Je to nova izbranka nekdanjega partnerja Katy Perry?
Najbolj zdrav kruh, ki ga mnogi obožujejo – je dobro, če ga jeste vsak dan?
Ne ignorirajte kašlja - lahko gre za prvi znak tuberkuloze
Hailey Bieber zjutraj prisega na olivno olje z limono – je napitek smiseln?
Starši so vas dobro vzgojili, če ne zapravljate denarja za te tri stvari
Prodajalka ukradla 700 srečk: ko želja po bogastvu vodi v zapor
Če ne plačujejo preživnine, jim lahko odvzamejo potni list: država je aktivirala zakon, star 30 let
Nihče ne sme prespati na tem hrvaškem otoku: legenda o smrti še danes straši obiskovalce
Umrl je trener Primož Praprotnik, star 54 let
Veste, kakšna je omejitev hitrosti za tem prometnim znakom?
Ta rastlina cveti vse poletje in privablja čebele
Slavni igralec med vožnjo z motorjem naletel na kačo
Ponovna uporaba cvetličnih lončkov: napaka, ki lahko uniči vaše rastline
Pozabite na limono, s tem dodatkom bo bezgov sirup še boljši
Konec pustih piščančjih prsi: s tem receptom bodo vedno sočne in polne okusa
Trije pomembni triki, kako jagode ohraniti sveže dlje časa
Sanjski moški
Kmetija
Naključni morilec
