Večni derbi minil brez izgredov, lovorika po enajstmetrovkah Dinamu

Gledalci niso videli golov v rednem delu tekme (0:0), sledile so enajstmetrovke, kjer so bili boljši zagrebški modri. Uspešno so najstrožjo kazen izvedli štirje Dinamovci, pri gostih iz Splita pa je gol dosegel le eden. Enajstmetrovko je zapravil tudi slovenski nogometaš v dresu Hajduka Jan Mlakar . V igro je vstopil v 70. minuti, Sofascore mu je dal oceno 6.0. Najboljši posameznik je bil vratar Hajduka Lovre Kalinić z oceno 8.6.

"Moram se zahvaliti našim navijačem, bila je lepa kulisa, čestitam tudi igralcem. Mislim, da je bila to dobra in gledljiva tekma. Mislim, da smo bili izenačeni, Petković je imel celo nekaj priložnosti, Lovre Kalinić (vratar Hajduka, op.p.) pa je najbolj zaslužen, da smo sploh morali priti do enajstmetrovk. Te tekme še vedno služijo za vpogled v igralce, ki so v izboru, za vpogled v to, kako lahko funkcioniramo. Z Drmićem in Petkovićem je izgledalo kar solidno, a bo še veliko dela, konkurenca je na vsakem položaju močna. Čaka nas še veliko tekem, ritem bo sreda-nedelja. Upam, da bodo ostali naredili vse, da ostanemo do pomladi v Evropi, to bi bila res velika stvar za našo ligo," je po zmagi dejal trener modrih Ante Čačić.

To je bila tekma visokega tveganja, tudi zaradi preteklih dogodkov ob dvobojih navijačev obeh moštev. Tokrat se je vse končalo precej mirno, policija je aretirala 17 navijačev, večjih težav in izgredov na stadionu ali na poti do njega pa ni bilo.