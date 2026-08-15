Večni derbi Maribora in Olimpije ali prvi proti (skoraj) zadnjemu

Jugoslav Trenčovski FOTO: David Valant

"Čaka nas zelo zahteven dvoboj. Glede na to, kar smo analizirali, je Maribor trenutno ena od ekip v najboljši formi. Imajo jasno strukturo, igrajo na svoj način ter se zelo dobro znajdejo tako v obrambi kot v napadu. Ogledali smo si njihove zadnje tekme, predvsem obračun s Koprom, na katerem so odigrali zelo zrelo. Zavedamo se, da bo težko, zato smo veliko pozornosti namenili tudi mentalni pripravi moštva. Želimo prebiti to oviro in odigrati čim bolje. Imamo svoje adute, zato pozivam navijače, naj nas podprejo in bodo z nami v dobrem in slabem. Upam, da bomo po tekmi vsi skupaj srečni," je bil za uradno speltno stran kluba izčrpen Jugoslav Trenčovski.

"Najprej moramo biti hvaležni, da smo tukaj, in dokler na igrišču ne bomo uživali, bomo trpeli. Zato poskušam z igralci potrpežljivo graditi našo ofenzivno strukturo. Trenutno moramo biti tiho, delati in se osredotočiti na to, kar lahko spremenimo. Razumem navijače in njihovo nezadovoljstvo, ki je povsem na mestu. So naš dvanajsti igralec in naša stalna podpora. Verjamem, da je potreben le en klik, da obrnemo nov list. Upam, da se bo to zgodilo že jutri. Verjeti moramo v svojo kakovost in potencial, na igrišču dati vse od sebe ter s pozitivnim rezultatom odpreti novo poglavje," je še dodal 49-letni Makedonec na klopi ljubljanskih zmajev.

"Igralci vedo, da imajo kakovost in da lahko prebijejo to miselno oviro, ampak so se nekako ujeli v določene vzorce, iz katerih težko izstopijo. Določene stvari jih še vedno držijo nazaj in jim ne dovolijo, da bi pokazali vse, kar znajo. Potrebujemo pozitiven rezultat, ki bo posledica kakovostne igre in spoštovanja naših principov. Potem sem prepričan, da se lahko hitro povzpnemo po lestvici," je za uradno klubsko spletno stran Olinpije zaključil Jugoslav Trenčovski.