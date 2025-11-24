Večni derbi ni samo v Sloveniji, a kateri je bil prvi?

V nedeljo sta se Maribor in Olimpija srečala 163. v zgodovini. Njun obračun velja za daleč največji v slovenskem klubskem nogometu, zaradi česar se ga je oprijel naziv večni derbi. Ta naziv uporabljajo v skoraj vseh balkanskih državah, medtem ko je drugje bolj kot ne redkost. Za najbolj znan večni derbi velja spopad Crvene zvezde in Partizana, a obračun beograjskih velikanov ni bil prvi, ki je bil oklican za večnega.

Večni derbi med Mariborom in Olimpijo vedno poksrbi za posebno kuliso. FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Crvena zvezda in Partizan v Srbiji. Dinamo Zagreb in Hajduk Split na Hrvaškem. Željezničar in Sarajevo v Bosni in Hercegovini. Dinamo Bukarešta in Steaua v Romuniji. Levski in CSKA v Bolgariji. Vsi omenjeni derbiji imajo s slovenskim skupno, da v svojih državah veljajo za "večne". Na ta seznam lahko uvrstimo tudi spopad Budućnosti in Sutjeske v Črni Gori ter srečanje makedonskih rivalov Vardarja in Pelisterja.

Prva večna tekmeca iz Beograda, a ne Partizan in Crvena Zvezda

Zanimivo, da se izraza večni derbi v drugih, predvsem zahodnih evropskih državah ne poslužujejo. Najbolj razširjena razlaga o njegovem izvoru je, da ga je kot prvi uporabil srbski novinar časnika Politika Ljubomir Vukadinović, ki je za večna tekmeca označil najuspešnejša srbska kluba v obdobju med obema vojnama – SK Jugoslavijo in BSK. Termin za obračun rivalov, ki sta se prvič srečala leta 1913, se je v srbskih novinarskih krogih hitro prijel. "Jasno je, da nas čaka boj na življenje in smrt. Na kocki ni samo zmaga, ampak zgodovinsko sovraštvo večnih rivalov," je v napovedi derbija, ki je odločal o naslovu prvaka, 7. aprila 1929 zapisal beograjski časopis Pravda. Zanimivo, da je bila to prva tekma, ki so jo lahko srbski navijači spremljali v radio prenosu.

Stadion Topčidersko Brdo, domovanje SK Jugoslavije FOTO: X icon-expand

Vukadinović je med vrhuncem vojne vihre leta 1943 objavil knjigo z naslovom Večna rivala: BSK in SK Jugoslavija. Tudi Živko M. Bojanić, avtor številnih del, predvsem o zgodovini Crvene zvezde, je rivalsto med kluboma BSK in SK Jugoslavija označil za prvi večni derbi. Njuno tezo potrjuje tudi časovno sosledstvo. Razširjena je namreč teorija, da je za prvi večni derbi veljal spopad Crvene zvezde in Partizana, vendar sta bila oba kluba ustanovljena šele leta 1945, ko je nova oblast prepovedala tako BSK kot Jugoslavijo. BSK je uradno nasledil OFK Beograd, Jugoslavija pa uradnega naslednika nima, čeprav številni zanjo štejejo prav Crveno zvezdo.

Prizor iz 177. derbija med Partizanom in Crveno zvezdo letos septembra. FOTO: Profimedia icon-expand

Tudi spopad Ilirije in Primorja je bil "večni"

V Sloveniji je bil prvi večni derbi med Olimpijo in Mariborom odigran septembra 1962, ko se je na stadionu za Bežigradom zbralo deset tisoč navijačev. Zanimivo pa, da so tudi pri nas mediji že veliko prej uporabljali ta izraz. Ljubljansko Jutro je na zadnji strani 2. avgusta 1941 pisalo o spopadu večnih rivalov, Ilirije in Primorja.