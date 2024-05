Večni derbi v soboto za drugo mesto

Slednji se je ob slovesu na družbenih omrežjih spomnil vseh v klubu in ob njem, tudi navijačev, ki so posebej nezadovoljni s potezami uprave, izpustil pa prav vodstveno strukturo.

Če je bilo in je v vijoličnem taboru pred novim derbijem vse mirno, pa so v zeleno-belem spet posegli po menjavi trenerja. Vodstvo na čelu z Adamom Deliusom je tako odslovilo še šestega stratega, po Savu Miloševiću , Dinu Skenderju , Robertu Prosinečkiju , Albertu Rieri in Joau Henriquesu je pred dnevi po 30 tekmah s klopi "odletel" še Zoran Zeljković .

Ta za zdaj še nima novega stratega, tako da bo ekipo na zadnjih dveh tekmah sezone bržčas vodil trener mladinske selekcije Boštjan Miklič, medtem ko je Delius za Ekipo SN potrdil, da se bodo glede novega trenerja pogovarjali po koncu sezone.

Ta lahko tako Ljubljančanom kot Mariborčanom prinese največ še drugo mesto v ligi in s tem drugi kvalifikacijski krog konferenčne lige.

Maribor spomladi igra odlično, pri čemer ima bogate napadalne kapacitete v obliki prvega strelca lige Arnela Jakupoviča (17 golov), tretjega strelca v ligi Hilala Soudanija (13), Josipa Iličića, ki je pri osmih golih, obenem pa je z devetimi asistencami pri vrhu med podajalci (več, 11, podaj imata le Žan Karničnik iz Celja in Matija Kavčič iz Brava).

Olimpija ima med podajalci tudi dva nogometaša, ki sta visoko s po sedmimi podajami, Nemanjo Motiko in Jorgeja Silvo, a v zadnjem času ne gre po načrtih, manjkajo zadetki, kar se je pokazalo tudi na prejšnji tekmi z Muro, ko so imeli Ljubljančani celo tekmo igralca več, a niso zmogli doseči gola.

Proti drugi obrambi lige bo na papirju še težje priti do zadetka, v njej bo spet tudi Sven Šoštarič Karič. "To bo najlepša nadgradnja spomladanskega dela. Gremo zaključit sezono v slogu, navijači bodo spet lahko z nami in to so za vse tisti posebni občutki," je za klubsko spletno stran dejal Šoštarič Karič.