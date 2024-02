Večni derbi zaradi del v Stožicah prestavljen iz marca v april

Kot so v sredo prek družbenih omrežij zapisali pri ljubljanski Olimpiji, je nov termin večnega derbija v sredo, 17. aprila, ob 18.30.

Igrišče, s katerim so težave že od lanskega poletja, naj bi bilo urejeno do 26. marca, ko bo na največjem slovenskem stadionu na prijateljski tekmi gostovala reprezentanca Portugalske, pa so zapisali pri MMC.

V Stožicah od 3. do 30. marca predvidoma ne bo nobene klubske tekme. Po sobotnem derbiju med Olimpijo in Celjem se bo začela prenova zelenice, zato bo dvoboj osmine finala pokala Pivovarna Union med Olimpijo in Koprom prihodnji četrtek na stadionu Žaka v Spodnji Šiški.