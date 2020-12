Skender z Olimpijo na derbiju utišal kritike: Imamo levja srca

Z zadetkoma Đorđa Ivanovićav prvem in Andresa Vombergarjav drugem polčasu je Olimpija že drugič zapored vzela mero Mariboru v Stožicah, kjer so se vijoličasti v minulih sezonah počutili kot doma. Zmaga je bila še posebej dobrodošla za trenerja "zmajev" Dina Skenderja, ki se je tudi sam po tekmi precej ostro odzval na pritisk, ki naj bi ga od medijev in tudi navijačev oziroma simpatizerjev čutil pred četrtkovim večernim spopadom.

"Kapo dol fantom, odlično so odigrali derbi. V prvem polčasu smo bili vrhunski, 'top', tako v napadu kot v obrambi,"je povedal Skender. "Vedeli smo, da bo Maribor v drugem polčasu tvegal in napadel na vse ali nič, toda branili smo se organizirano in kakovostno. Kapo dol fantom, saj jim s psihološkega vidika ni bilo lahko. Še sam ne vem, zakaj se je ustvaril takšen pritisk. Razveselili smo navijače in jim polepšali božič. Čakajo nas še štirje krogi,"je nadaljeval.

"Upam, da bo zdaj manj kritik medijev, navijačev in simpatizerjev. Ne vem niti, kdo je tako kritičen in na koga se kritike nanašajo, na klub ali vodstvo, a to niti ni pomembno. Apeliram pa na vse, da nam polepšajo božič. Dajte nam mir, da lahko čim bolje delamo. Dajte nam malo podpore. Fantje to potrebujemo. Smo sredi zahtevnega obdobja, a imamo levja srca. Zadnje tekme so pokazale, da smo si zaslužili nekaj podpore,"je pristavil Skender.

'Smo ekipa v nastajanju'

Hrvata na klopi Olimpije lahko veselita zadetka udarnega napada Ivanović-Vombergar, sploh Srb je po prihodu v Ljubljano naravnost navdušil in navijače, ki sicer tudi tokrat niso mogli spremljati tekme s tribun, morda spomnil na uspešne mesece rojaka (in prav tako nekdanjega člana beograjskega Partizana) Miroslava Radovića, ki se je za večno usidral v srca privržencev zeleno-belih.

"O nas se je ustvarila neka negativna slika, ne razumem, kako se je to zgodilo, saj se ve, da smo ekipa v nastajanju,"je še dejal Skender."Proti Mariboru smo potrdili, da smo na dobri poti, je pa težko pričakovati, da bomo zmagali prav na vsaki tekmi. A igramo na vsake tri ali štiri dni, proti Celju zdaj čez tri dni. Če ne bomo na vrhunski ravni, bodo vsi začudeni. A povem vam, da ni potrebe po začudenju."

Camoranesi: Nikdar ni prijetno izgubiti

Maribor po porazu v Ljubljani ostaja prvi, a se mu je Olimpija na drugem mestu zdaj približala na le točko zaostanka. Če bodo vremenske razmere dovoljevale, so do konca jesenskega dela prvenstva še kar štiri tekme, zato bi se lahko pogled na lestvico tudi zaradi izjemne izenačenosti vodilne četverice še nekajkrat precej spremenil. Medtem, ko je Skender opozarjal in vodstvo tekmovanja celo pozival k prestavitvi prihajajoče tekme s Celjem, se je njegov trenerski kolega Mauro Camoranesioziral na zapravljene priložnosti.

"Če bi prišli do prednosti po akciji (Jasmina) Mešanovića, bi imela tekma drugačen potek. Tekmeci so imeli tri priložnosti in zabili dva gola. Mi smo imeli prav tako tri, a nismo zadeli. To je naredilo razliko," je spletna stran NK Maribor navajala Camoranesija. "Tekmecem je treba priznati, da so zasluženo zmagali, ker so bili učinkovitejši. Nam je manjkalo konkretnosti. Derbi je derbi, s svojim dodatnim nabojem in ga nikdar ni prijetno izgubiti. Morali bi ga odigrati na višjem nivoju, če bi želeli premagati ekipo, ki jo zelo spoštujem. Kot smo napovedali pred tekmo, je Olimpija potrdila, da ima kvaliteto in če si v takšnem dvoboju, med tekmecema podobnega nivoja privoščiš preveč napak, izgubiš. Oba zadetka smo dobili prav v obdobju naše boljše igre. Če bi kaj spremenil? Na voljo smo imeli 23 igralcev. Izberem vedno najprimernejše za posamezno tekmo, tako je bilo tudi tokrat. Denis Klinar? Po okrevanju se je pozno priključil moštvu, Felipe Santos je igral dobro in je ostal v moštvu."

'V zadnjem obdobju storjenega veliko dobrega'

Z neuspehom na ljubljanski zelenici se je končal mariborski niz petih zmag, Camoranesi pa je prepričan, da je z ekipo na pravi poti, saj da tudi z zmago na derbiju "ne bi bilo nič odločenega".

"Še vedno smo prvi. Od 18 možnih točk smo jih na zadnjih petih tekmah osvojili 15, tako da je bilo v zadnjem obdobju storjenega veliko dobrega. Moramo nadaljevati po naši poti in že od nedelje spet nadaljevati z zbiranjem točk. Do konca prvenstva je še 21 tekem, tudi če bi v derbiju zmagali, ne bi bilo nič odločenega. Sledi hitra regeneracija in takoj že priprava na dvoboj z Gorico,"je povedal Camoranesi.