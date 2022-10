Večni derbi zopet razgrel strasti in osrečil Olimpijo

Glavna novica pred tekmo je bila zagotovo, da se je v gol Olimpije vrnil prvi vratar Matevž Vidovšek, ki ga ni bilo vse od avgustovske poškodbe na tekmi proti Kopru. Tudi na drugi strani je po dolgem času in sploh prvič v tej sezoni zaigral prvi vratar Ažbe Jug. Čeprav je bil ritem igre od prve minute naprej zelo visok, je bilo priložnosti na uvodu zelo malo. Olimpija je imela težave pri izgradnji napada, saj so bili Mariborčani v obrambi zelo uspešni pri izvajanju visokega pritiska. Morda jim je prav zaradi tega v napadu zmanjkalo prave energije in idej, kot po pravilu jim je zmanjkala "zadnja podaja". Matevž Vidovšek tako v prvih 45 minutah ni imel omembe vrednega dela.

Zmaji so pravi ritem ujeli v zaključku prvega dela, ko so imeli v razmaku nekaj minut tri zrele priložnosti. Dvakrat je veselje Ruiu Pedru z izvrstnima obrambama preprečil Jug, po filigranski podaji Svita Sešlarja pa je Mustafa Nukić iz ugodnega položaja meril daleč mimo vrat. Da je bilo obžalovanje domačih navijačev po zapravljeni priložnosti Nukića manjše, je poskrbel Sven Šoštarič Karič, ki je pred tem s podplatom grobo startal nad Pedra. Glavni sodnik Dragoslav Perić mu je sprva pokazal le rumeno kazen, a so mu iz VAR sobe sporočili, naj si še enkrat ogleda posnetek prekrška. Perić si je nato pričakovano premislil in Maribor je v sodniškem dodatku prvega dela ostal z igralcem manj.