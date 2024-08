Prvi večni derbi sezone: Maribor lovi še neporažene zmaje

Maribor in Olimpija v tej sezoni domačega prvenstva še ne poznata poraza. Zmaji so po petih krogih pri 11 točkah, vijoličasti so ob tekmi manj po dvakrat zmagali in remizirali. Tudi zato bodo tribune Ljudskega vrta pokale po šivih, na voljo je le še nekaj sto vstopnic. "Smo v zgoščenem ritmu, čaka nas še ena zahtevna preizkušnja. Olimpija je v dobri formi, ampak igramo doma in v Ljudskem vrtu moramo biti gospodarji," je pred nedeljskim spopadom razmišljal Gregor Sikošek.

Bočni branilec Maribora se vrača po poškodbi, s katero se je ukvarjal večji del minule sezone. Začel je zadnje tri prvenstvene obračune, v četrtek pa je proti Djurgardenu prvič v tej sezoni odigral vseh 90 minut. Vijoličasti so se s Švedske vrnili z minimalnim zaostankom (0:1).

"Prišli smo v play-off, kar je za slovenski nogomet zelo dobro. Toda o Evropi spet od ponedeljka. Derbi bo imel in bo dobil popolno pozornost. Verjamem, da se obeta zanimiva tekma, na visoki ravni in upam, da bomo po koncu imeli več razlogov za zadovoljstvo," je za klubsko spletno stran še dodal Sikošek.