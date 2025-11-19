'Vedno je za neuspehe kriv selektor, za uspehe pa zaslužni igralci'

Nekdanji slovenski reprezentant, tudi selektor mlajših selekcij, Primož Gliha, večji del leta preživi v Zagrebu. Čeprav so ga po tekmi s Kosovom, Gliha je bil nekoč selektor te reprezentance, klicali iz vseh koncev in krajev, da bi podal komentar ob izpadu Slovenije od mundiala in (ali) hvalil njegove nekdanje varovance na Kosovu, se je prvič in edinič javil novinarju net.hr in izlil dušo ... Po njegovem mnenju mora največjo krivdo za slovenski polom prevzeti selektor Matjaž Kek.

Primož Gliha je vrsto let vodil mlado slovensko reprezentanco. FOTO: NZS icon-expand

Primož Gliha v izčrpnem intervjuju, del tega je bil namenjen tudi slovenski reprezentanci, poudarja, da je v nogometu najpomembnejše, s kakšno energijo in psihološko pripravljenostjo ekipa vstopi v tekmo, ne glede na nasprotnika. Navedel je svoje izkušnje proti številnim močnim reprezentancam ter izpostavil, da lahko takšno konstantno psihološko raven drži le hrvaška reprezentanca, kar se kaže tudi v njihovih stalnih uspehih.



Gliha je vse skupaj hitro primerjal s Kosovom, ki ga je vodil dve leti in dosegal dobre rezultate, ter s slovensko reprezentanco, ki naj bi po njegovem mnenju igrala brez energije in zato dosegala slabše rezultate. Slovenec je prepričan, da lestvica kvalifikacij za SP odraža pravično stanje.

"Najpomembnejša stvar zame v nogometu je, kako vstopiš v tekmo. Ni pomembno, proti komu igraš. V svojem življenju sem premagal tako Srbe, mlade svetovne prvake oziroma reprezentanco, ki je v svoji selekciji imela prav tiste igralce, dvakrat igral z Francozi neodločeno, igral s Portugalsko, kot igralec igral za Slovenijo v tisti tekmi proti Hrvaški na Poljudu, ko sem aprila 1997 dosegel hat-trick. Ni pomembno, proti komu igraš, vedno je pomembno, s kakšno energijo in značajem vstopiš v tekmo," je med drugim za net.hr povedal Primož Gliha in polaskal Hrvatom ...

"Hrvaška nogometna reprezentanca to zmore in zato imate tako dobre rezultate v kontinuiteti. Torej, takoj ko se malo sprostiš, imaš težave. Mi psihološko skozi kvalifikacije nismo bili na nivoju. Roko na srce, imeli smo tudi nekaj smole, toda končna lestvica ne laže," trdi 58-letni nogomenti strokovnjak, ki je v trenerski karieri vrsto let uspešno vodil mlado slovensko reprezentanco. Gliha v pogovoru za net.hr krivdo za slovenski neuspeh pripisuje stroki ...

Primož Gliha FOTO: Damjan Žibert icon-expand