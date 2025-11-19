Svetli način
Nogomet

'Vedno je za neuspehe kriv selektor, za uspehe pa zaslužni igralci'

19. 11. 2025 10.02

M.J.
4

Nekdanji slovenski reprezentant, tudi selektor mlajših selekcij, Primož Gliha, večji del leta preživi v Zagrebu. Čeprav so ga po tekmi s Kosovom, Gliha je bil nekoč selektor te reprezentance, klicali iz vseh koncev in krajev, da bi podal komentar ob izpadu Slovenije od mundiala in (ali) hvalil njegove nekdanje varovance na Kosovu, se je prvič in edinič javil novinarju net.hr in izlil dušo ... Po njegovem mnenju mora največjo krivdo za slovenski polom prevzeti selektor Matjaž Kek.

Primož Gliha je vrsto let vodil mlado slovensko reprezentanco.
Primož Gliha je vrsto let vodil mlado slovensko reprezentanco. FOTO: NZS

Primož Gliha v izčrpnem intervjuju, del tega je bil namenjen tudi slovenski reprezentanci, poudarja, da je v nogometu najpomembnejše, s kakšno energijo in psihološko pripravljenostjo ekipa vstopi v tekmo, ne glede na nasprotnika. Navedel je svoje izkušnje proti številnim močnim reprezentancam ter izpostavil, da lahko takšno konstantno psihološko raven drži le hrvaška reprezentanca, kar se kaže tudi v njihovih stalnih uspehih. 

Gliha je vse skupaj hitro primerjal s Kosovom, ki ga je vodil dve leti in dosegal dobre rezultate, ter s slovensko reprezentanco, ki naj bi po njegovem mnenju igrala brez energije in zato dosegala slabše rezultate. Slovenec je prepričan, da lestvica kvalifikacij za SP odraža pravično stanje. 

"Najpomembnejša stvar zame v nogometu je, kako vstopiš v tekmo. Ni pomembno, proti komu igraš. V svojem življenju sem premagal tako Srbe, mlade svetovne prvake oziroma reprezentanco, ki je v svoji selekciji imela prav tiste igralce, dvakrat igral z Francozi neodločeno, igral s Portugalsko, kot igralec igral za Slovenijo v tisti tekmi proti Hrvaški na Poljudu, ko sem aprila 1997 dosegel hat-trick. Ni pomembno, proti komu igraš, vedno je pomembno, s kakšno energijo in značajem vstopiš v tekmo," je med drugim za net.hr povedal Primož Gliha in polaskal Hrvatom ... 

"Hrvaška nogometna reprezentanca to zmore in zato imate tako dobre rezultate v kontinuiteti. Torej, takoj ko se malo sprostiš, imaš težave. Mi psihološko skozi kvalifikacije nismo bili na nivoju. Roko na srce, imeli smo tudi nekaj smole, toda končna lestvica ne laže," trdi 58-letni nogomenti strokovnjak, ki je v trenerski karieri vrsto let uspešno vodil mlado slovensko reprezentanco. Gliha v pogovoru za net.hr krivdo za slovenski neuspeh pripisuje stroki ... 

Primož Gliha
Primož Gliha FOTO: Damjan Žibert

"Ni treba biti preveč pameten, da bi zaključil nekatere stvari. Vedno je selektor kriv za neuspeh, igralci pa so zaslužni, ko se zmaguje. Stvar je tukaj zelo jasna in preprosta. Vojska je vedno takšna, kot je njen general," je bil med drugim za net.hr slikovit Gliha, ki večji del leta preživi v Zagrebu. 

nogomet gliha kek slovenija
KOMENTARJI (4)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Prelepa Soča
19. 11. 2025 11.34
Pri vseh športih, tako v ekipnih, kot v individualnih, je vedno za uspeh potrebno imeti glavo na pravem mestu, ko se začne, moraš začeti z mislijo po zmagi oz. za 1.mesto.Samo to in nič drugega, seveda pripravljenost je na 1.mestu. Če pa začneš z "lako ćemo" ali s podcenjevanjem nasprotnika, dobimo pa to,kar smo dobili.
ODGOVORI
0 0
zajebant1
19. 11. 2025 11.16
+1
Kriva je nogometna zveza s srbinom na čelu
ODGOVORI
1 0
mackon08
19. 11. 2025 10.43
+0
Gliha je eden najslabših trenerjev pri nas, nima za pokazat kot trener nič.
ODGOVORI
3 3
Blue Dream
19. 11. 2025 10.36
+4
Gliha vedno pove kar misli brez ovinkarjenja
ODGOVORI
4 0
