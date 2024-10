Vedno zgovorni Cantona brani Fergusona: Vse bi jih vrgel v vrečo iztrebkov

Odločitev naj bi padla v nenasitni želji, da se stroški na Old Traffordu občutno zmanjšajo. A z njihovo odločitvijo se zagotovo ne strinja legendarni Eric Cantona, ki je na instagramu zapisal: "Sir Alex Ferguson bi moral imeti dovoljenje, da do smrti počne karkoli želi v klubu. Neverjetno nespoštovanje. To je totalno skandalozno. Sir Alex Ferguson bo moj trener za vse večne čase. In vse bi jih vrgel v veliko vrečo dr**a."