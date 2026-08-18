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Nogomet

Veerman okrepil Borussio Dortmund

Dortmund, 18. 08. 2026 15.49 pred 2 urama 1 min branja 0

Avtor:
STA K.I.
Joey Verman

Nizozemski vezni nogometaš Joey Veerman se iz domačega prvaka PSV Eindhovna seli k nemški Borussii Dortmundu. Nemški mediji poročajo, da je Borussia za prihod 27-letnega nogometaša plačala 27 milijonov evrov odškodnine, z novo ekipo pa je Nizozemec podpisal pogodbo do leta 2031.

"Joey je odličen nogometaš z veliko mero kreativnosti, tehnike in pregleda nad igro," je prihod okrepitve opisal športni direktor Dortmunda Ole Book.

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Veerman je za PSV Eindhoven odigral 198 tekem, dosegel 31 golov in 67 podaj. Trikrat se je s PSV veselil državnega naslova, dvakrat pokalnega, Za reprezentanco je nastopil na 16 tekmah, a ne na zadnjem SP v ZDA, Kanadi in Mehiki.

Že dan pred tem se je v Dortmund preselil tudi grški vezist Giannis Konstantelias.

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