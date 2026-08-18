Veerman okrepil Borussio Dortmund

" Joey je odličen nogometaš z veliko mero kreativnosti, tehnike in pregleda nad igro ," je prihod okrepitve opisal športni direktor Dortmunda Ole Book.

Veerman je za PSV Eindhoven odigral 198 tekem, dosegel 31 golov in 67 podaj. Trikrat se je s PSV veselil državnega naslova, dvakrat pokalnega, Za reprezentanco je nastopil na 16 tekmah, a ne na zadnjem SP v ZDA, Kanadi in Mehiki.

Že dan pred tem se je v Dortmund preselil tudi grški vezist Giannis Konstantelias.