Vela dosegel mojstrski gol in vrgel rokavico Ibrahimoviću

Mehičan Carlos Vela je pred časom ameriškim medijem podal mnenje, da je prav on največji zvezdnik lige MLS. Seveda se je na to opazko takoj obregnil Šved Zlatan Ibrahimović in se (upravičeno) ustoličil za najboljšega v tej ligi. Vela je medtem na tekmi proti San Joseju (4 : 0) dosegel mojstrski zadetek, že devetnajstega v sezoni. Njegova ekipa Los Angeles FC pa premočno vodi v ligi.

Besedni in nogometni dvoboj med Carlosem Velo in Zlatanom Ibrahimovićem "na daljavo" še traja. Mehičan je na devetnajstih tekmah letošnje sezone v MLS dosegel prav toliko zadetkov, Šved na šestnajstih tekmah trinajst. Vela, ki nastopa za vodilno ekipo lige Los Angeles FC, je na zadnji ligaški preizkušnji proti ekipi iz San Joseja dosegel izjemen gol in vrgel rokavico Ibrahimoviću ...