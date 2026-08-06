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Nogomet

Veličasten sprejem za senzacijo svetovnega prvenstva

Santiago, 06. 08. 2026 12.23 pred 4 dnevi 1 min branja 0

Avtor:
STA
Sprejem Vozinhe v Čilu

Vozinho, junaka nedavnega svetovnega nogometnega prvenstva z Zelenortskih otokov, so sprejeli kot rock zvezdnika, potem ko se je pridružil čilskemu rekorderju po številu naslovov, klubu Colo-Colo. Več tisoč navijačev je vratarja na stadionu Monumental v Santiagu pozdravilo ob živi glasbi in z ognjemetom.

"Vedno sem si želel igrati za velik klub. Ko je prišla ponudba kluba Colo-Colo, nisem okleval," je dejal Vozinha, potem ko je potihnila latinskoameriška pop glasba med prenosom slovesnosti, ki je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP na televiziji potekala v živo. 40-letni Vozinha, ki je bil na svetovnem prvenstvu uvrščen v idealno enajsterico turnirja Mednarodne nogometne zveze (Fifa), je nazadnje branil za portugalskega drugoligaša GD Chaves.

S trenutno vodilnim klubom čilske lige je podpisal pogodbo do konca sezone decembra z možnostjo podaljšanja za eno leto. Po poročanju lokalnih medijev bo Vozinha zaslužil približno 44.500 evrov na mesec. Čilska nogometna zveza je naredila izjemo in Vozinhi, njegovo polno ime je Josimar Jose Evora Dias, dovolila, da na dresu nosi svoj znani vzdevek. Vrhunec predstavitve je nastopil, ko je njegov vratarski dres na stadion prinesel padalec. V novem dresu je Vozinha ob glasnem navijanju množice opravil častni krog.

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Na mundialu je spravljal v obup tudi kasnejše prvake Špance, saj se je njegova reprezentanca na uvodni tekmi skupinskega dela z njimi razšla brez zadetkov, s čimer se je začel njegov vzpon do slave na družbenih omrežjih. Pred turnirjem je imel manj kot 50.000 sledilcev na Instagramu, zdaj jih ima 29,5 milijona.

vozinha čile 20.000 navijačev
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