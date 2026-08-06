Veličasten sprejem za senzacijo svetovnega prvenstva

"Vedno sem si želel igrati za velik klub. Ko je prišla ponudba kluba Colo-Colo, nisem okleval," je dejal Vozinha, potem ko je potihnila latinskoameriška pop glasba med prenosom slovesnosti, ki je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP na televiziji potekala v živo. 40-letni Vozinha, ki je bil na svetovnem prvenstvu uvrščen v idealno enajsterico turnirja Mednarodne nogometne zveze (Fifa), je nazadnje branil za portugalskega drugoligaša GD Chaves.

S trenutno vodilnim klubom čilske lige je podpisal pogodbo do konca sezone decembra z možnostjo podaljšanja za eno leto. Po poročanju lokalnih medijev bo Vozinha zaslužil približno 44.500 evrov na mesec. Čilska nogometna zveza je naredila izjemo in Vozinhi, njegovo polno ime je Josimar Jose Evora Dias, dovolila, da na dresu nosi svoj znani vzdevek. Vrhunec predstavitve je nastopil, ko je njegov vratarski dres na stadion prinesel padalec. V novem dresu je Vozinha ob glasnem navijanju množice opravil častni krog.