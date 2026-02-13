Velik kiks Parižanov v Rennesu, Lens bo lahko skočil na vrh

Pariška zasedba je prevladovala v posesti žog, imela več strelov in lepih priložnosti, a na koncu ostala praznih rok. Moussa Tamari je v 34. minuti poskrbel za vodstvo Rennesa, ta pa je prednost podvojil v 69. minuti, ko je zadel Esteban Lepaul . Ousmane Dembele je sicer v 71. minuti Parižane vrnil v igro, toda Breel Embolo je deset minut pozneje znova povišal prednost Rennesa.

Monaco je v večerni tekmi gostil Nantes in slavil s 3:1. Večji del posla je opravil v prvem polčasu, ko je dvakrat zadel Simon Adingra, enkrat pa Denis Zakaria. Monačani so od 65. minute igrali brez izključenega Aleksandra Golovina.

Sobotni pari so Marseille - Strasbourg, Lille - Brest in Pariz - Lens, nedeljski pa Le Havre - Toulouse, Lorient - Angers, Metz - Auxerre in Lyon - Nica.

PSG vodi z 51 točkami, Lens je s tekmo manj pri 49, Lyon pri 42, Marseille pri 39, Rennes pa pri 34.