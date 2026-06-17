Velik korak za slovenski nogomet: Zahović se vrača v Maribor

Zlatko Zahović FOTO: Profimedia

Zlatko Zahović je praktično že zaključil pogajanja s turškim vodstvom Maribora. Legendarni slovenski reprezentant, ki je po igralski karieri ogromen pečat v mestu ob Dravi pustil v funkcionarski vlogi, je pred časom dobil službo pri Evropski nogometni zvezi (UEFA), kjer opravlja delo opazovalca tekem. Zahović pa se zdaj v Maribor vrača kot športni direktor. V prejšnjem desetletju je prav v tej vlogi spisal največje nogometne uspehe v mariborski zgodovini. Njegov prihod zagotovo pomeni normalizacijo stanja v najbolj nogometnem slovenskem mestu, ki na naslov državnih prvakov čaka že štiri leta.

Vijolična stran Slovenije je tako dobila velik razlog za slavje, za Mariborom je namreč ena najslabših sezon v zgodovini slovenske Prve lige. 16-kratni državni prvaki so tekmovalno leto sklenili na petem mestu, prehitela jih je celo Olimpija, ki prav tako ni ravno navduševala s svojimi predstavami. Acun Ilicali je dokazal, da ima v klub namen investirati veliko denarja. Igralski kader ekipe pod Kalvarijo je daleč od povprečnega in vsebuje številne posameznike, ki bi ob pravem vodenju in pripravi na Štajersko prinesli 17. naslov državnih prvakov.