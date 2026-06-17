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Nogomet

Velik korak za slovenski nogomet: Zahović se vrača v Maribor

Maribor, 17. 06. 2026 16.25 pred 25 minutami 2 min branja 5

Avtor:
Lu.M
Zlatko Zahović

Po poročanju zelo dobro obveščenih virov naj bi se veliki Zlatko Zahović vrnil v NK Maribor. Legendarni slovenski reprezentant se bo v svoj klub vrnil v vlogi športnega direktorja, ki mu je pisana na kožo, kar dokazuje njegovo prejšnje obdobje pri 16-kratnih slovenskih prvakih. Slovenski nogomet je tako storil velik korak v pravo smer.

Zlatko Zahović
Zlatko Zahović
FOTO: Profimedia

Zlatko Zahović je praktično že zaključil pogajanja s turškim vodstvom Maribora. Legendarni slovenski reprezentant, ki je po igralski karieri ogromen pečat v mestu ob Dravi pustil v funkcionarski vlogi, je pred časom dobil službo pri Evropski nogometni zvezi (UEFA), kjer opravlja delo opazovalca tekem. Zahović pa se zdaj v Maribor vrača kot športni direktor. V prejšnjem desetletju je prav v tej vlogi spisal največje nogometne uspehe v mariborski zgodovini. Njegov prihod zagotovo pomeni normalizacijo stanja v najbolj nogometnem slovenskem mestu, ki na naslov državnih prvakov čaka že štiri leta.

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Vijolična stran Slovenije je tako dobila velik razlog za slavje, za Mariborom je namreč ena najslabših sezon v zgodovini slovenske Prve lige. 16-kratni državni prvaki so tekmovalno leto sklenili na petem mestu, prehitela jih je celo Olimpija, ki prav tako ni ravno navduševala s svojimi predstavami. Acun Ilicali je dokazal, da ima v klub namen investirati veliko denarja. Igralski kader ekipe pod Kalvarijo je daleč od povprečnega in vsebuje številne posameznike, ki bi ob pravem vodenju in pripravi na Štajersko prinesli 17. naslov državnih prvakov.

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Prihod najbolj čislanega nogometaša na vzhodni strani Trojan pa zagotovo pomeni tudi veselje in vsaj začasno pomiritev najzvestejših privržencev najtrofejnešega slovenskega kluba. Ti turškemu vodstvu že dalj časa očitajo, da enostavno ne razumejo specifične mariborske identitete, ki je na Ljudskem vrtu najpomembnejša. Če kdo, štajersko mentaliteto pozna legendarni Zahović, ki je v rojstnem mestu dosegel status nedotakljivega. Njegov prihod pa je pozitiven za celotno državno prvenstvo, pretekla sezona je bila ena izmed slabših v zadnjem obdobju.

zlatko zahović maribor športni direktor

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KOMENTARJI5

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piu
17. 06. 2026 16.50
Zakaj nakup Šmarne gore in Srečkove družine toliko traja?
Odgovori
0 0
RUBEŽ
17. 06. 2026 16.49
Super poteza. Ampak zdaj mu je treba dati nekaj časa. Čez noč se ne da narediti nič dobrega. Jaz verjamem v Zlatka, kot sem to že nič koliko krat napisal. Srečno Zlatko, srečno Maribor.
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0 0
Amor Fati
17. 06. 2026 16.45
Kako kaj njegov sine? 😂
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0 0
U.K.
17. 06. 2026 16.43
😂
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0 0
deny-p
17. 06. 2026 16.36
Bo treba počakat leto ali dve, da bo rezultat....
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0 0
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