Nogomet

Velik preobrat Barcelone, Atleticu in Oblaku zgolj točka

Valencia, 23. 08. 2025 23.37

STA
156

Novinca v španski prvoligaški druščini, Elche in Levante, sta v drugem krogu La Lige presenetila Atletico Madrid oziroma namučila Barcelono. Madridčani so izgubili dve točki, Katalonci pa so po preobratu zmagali s 3:2.

Atletico Madrid je doživel drugo razočaranje v tej sezoni. Po porazu v uvodnem krogu proti Espanyolu je pred domačimi gledalci iztržil zgolj remi proti Elcheju (1:1).

Madridčane je v vodstvo Alexander Soerloth v osmi minuti, Rafa Mir pa je izenačil v 15. Do konca tekme so imeli varovanci trenerja Diega Simeoneja več priložnosti, vendar mreže tekmeca niso več zatresli.

Branilci naslova iz Barcelone so ob polčasu izgubljali 0:2, do treh točk pa so prišli v sodniškem podaljšku.

Prvi zadetek za Levante je dosegel Ivan Romero po hitrem protinapadu v 15. minuti, na 2:0 pa je povišal Jose Morales iz najstrožje kazni.

Katalonci so za izenačenje potrebovali le šest minut. Najprej je s strelom od daleč zadel Pedri, kmalu za tem pa po udarcu s kota še Ferran Torres. Zmagoviti zadetek so varovanci Hansija Flicka dosegli v 91. minuti, ko je predložek Lamina Yamala v lastno mrežo preusmeril Unai Elgezabal Udondo.

V nedeljo zvečer se bo proti novincu v La Ligi predstavil tudi Real Madrid. Ob 21.30 ga čaka gostovanje pri Real Oviedu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Izidi, 2. krog, La liga:

sobota, 23. avgust:

Mallorca - Celta Vigo 1:1 (0:1)

Atletico Madrid - Elche 1:1 (1:1)

(Jan Oblak je branil vseh 90 minut za Atletico Madrid)

Levante - Barcelona 2:3 (2:0)

StarDeluxe
25. 08. 2025 11.21
+2
Barca zopet kaže svojo moč... še vardridov ljubljenček hernandez ni uspel pomagati...to ni S od sodnika temveč sramota za nogomet.
ODGOVORI
3 1
Kolllerik
25. 08. 2025 08.45
+0
Dobra novica. FIFA se je spravila na Realovo prvo piščalko 2x Hetnandeza zaradi neobstoječega penala za Levante. Torej perezovi sodniki ne bodo mogli kar tako krasti in goljufat... 😁👊👊
ODGOVORI
4 4
cripstoned
24. 08. 2025 21.48
+3
Varcin sodnik bengoexte v prvih 15.min tekme oskodoval real za 2 cista penala...raphinhi in yamalu se to piska za penal..
ODGOVORI
11 8
Nejc Lola
24. 08. 2025 21.52
+0
Pa še za več jih bo oškodoval.
ODGOVORI
6 6
Kolllerik
24. 08. 2025 21.28
-2
Eden najbolj glasnih penalov če danka je zadnjič pod člankom o,, zmagi,, svojga reala bluzi na veliko. Med drugim se mu je zapisalo tudi: Dany75 22.8.2025 10.01 Važno da jih bote vi dobili že v soboto....in boš spet bluziš naprej.... patetik...
ODGOVORI
12 14
Kolllerik
24. 08. 2025 21.30
-7
Zato nagradno vprašanje za Danija penalovca: koliko penalov je to soboto dobila Barca in koliko Levante? 🙈
ODGOVORI
7 14
cripstoned
24. 08. 2025 21.49
+2
Kaj ko bi se ti ukvarjal z suspenzom munuera zaradi sojenja v korist korupzilpne na 1.tekmi?? Ali je to prevec za tebe lazni kollerik hahahaaha
ODGOVORI
8 6
Kolllerik
24. 08. 2025 21.59
-3
Penalček realček...
ODGOVORI
2 5
Dany75
25. 08. 2025 08.18
+1
😂😂😂😂 pa saj jih bote dobli no...ne joči Kolleraba...strpi se....prvenstvo je se doolgo...kak si neucakan 😂😂😂😂
ODGOVORI
5 4
Kolllerik
25. 08. 2025 08.46
-1
... boste že dobili svoje, smhradi goljufivi. Se že dogaja...
ODGOVORI
2 3
The GOAT
24. 08. 2025 20.58
-7
Hernandez vas je spet castil s penali…
ODGOVORI
8 15
cripstoned
24. 08. 2025 20.42
+3
Torej samo rubez in drimtim sta se prikazala od ekipe hejterckov najvecjega kluba vseh casov..ostali pa se skrivajo kot vedno...kako ste propadli hejtercki presvoh je to vse skupaj hahahahaha
ODGOVORI
15 12
RUBEŽ
24. 08. 2025 21.13
-8
Ti si res bolan, cripsi. Če me že spremljaš bi moral vedeti, kateri je moj klub. BAYERN, da te spomnim. Sem pa zaradi vseh grdobij proti Barci raje če zmaga ona, kot ŠTALA MADRID. Ampak saj vemo, da imaš pomešane pojme. Pa saj ti ne zamerim. Vse pove že to, za kateri klub navijaš. Zdravilo.
ODGOVORI
8 16
manucao
24. 08. 2025 20.23
+8
Bomo videli kako bo končno brez Vinicijusa v prvi postavi. Ancelotti to ni naredil nikoli, Xabi pa takoj v drugi tekmi la lige. V postavi je takoj vidno, da manjka pravi organizator igre. Proti Oviedu bi to vsekakor moralo zadostovati za novo zmago. Vse drugo bo vsekakor veliki neuspeh.
ODGOVORI
16 8
cripstoned
24. 08. 2025 20.40
+6
4-4-2 sistem mbappe in guller v napadu...levo krilo rodrygo in desno mastantounu...sredina tchou in valverde ter obramba carreras, huijsen, rudiger, carvajal...jasno da lahko pricakujemk veliko rotacij na polozajih med samo tekmo...vsec mi je da xabi eksperimentira in isce idealno postavo in 1.ekipo...res pa je da tudi oviedo ni neka mocna ekipa ampak tudi za podcenjevati niso...moja napoved 4:0za real madrid...
ODGOVORI
15 9
RUBEŽ
24. 08. 2025 19.36
-6
Betite samo komentatje cripsa, ker on je edini poznalalec in ekspert spanskega nogometa. No, pa saj boste navijači Barce malo pogledali mimo in mu njegove bedarije oprostili. Je tsko? Ne moreš jemati takih kot je on resno. Saj ne vidi meter pred seboj realno.
ODGOVORI
11 17
cripstoned
24. 08. 2025 20.44
+7
Samo da kripsi ne da mira...hahahhaaha
ODGOVORI
15 8
drimtim
24. 08. 2025 19.32
-4
Papagajsko kopiranje Barse in jokanje na utrujenost.Če pa izgubijo je pa sodnik kriv.Hejterji Barse pa komentirajo vsako sodniško odločitev.🤣🤣🤣🤣
ODGOVORI
11 15
cripstoned
24. 08. 2025 20.41
+5
Kopiranje?? Povej kje real kopira koruptilono in kripsi te bo udaril z resnico...
ODGOVORI
15 10
cripstoned
24. 08. 2025 18.17
-2
Kje ste ekipa hejterckov najvecjega kluba vseh casov ...boste pojokali o morebitnem suspenzu munuere ali boste pustili luigija da sam joce?? Hahahaha
ODGOVORI
15 17
Luigi Taveri II.
24. 08. 2025 18.23
-3
Zakaj Messi po tvojem mnenju, ne bo nikoli svetovni prvak ?
ODGOVORI
14 17
Luigi Taveri II.
24. 08. 2025 17.39
+0
Munuera Montero je to pojasnil: “To ni moja hiša.” vir...Tribuna Kraljevska španska nogometna zveza je preverila celotno situacijo in zaključila, da v tem ni nobenega konflikta interesov — vse je skladno s pravili, in sodnika ne bo sodno preganjala , ker nimajo kaj .... vir Maldita .
ODGOVORI
15 15
cripstoned
24. 08. 2025 17.41
+0
Kaksne veze ima zdaj njegova vila s tem da se mu obeta nov suspenz zaradi sojenja v korist svoje varce??
ODGOVORI
15 15
Luigi Taveri II.
24. 08. 2025 17.45
+0
Ima veze ...suspenz se obeta tudi Fernandezu , ki ni preprečil remontade ...vir Real TV
ODGOVORI
16 16
cripstoned
24. 08. 2025 17.47
-3
Ahahahaha to je tista nemoc...jokaj in lazi si se naprej pod komentarji goataa
ODGOVORI
15 18
Luigi Taveri II.
24. 08. 2025 17.53
-2
Mi vemo kdo je GOAT...Zakaj si se pa ti odpovedal Ronaldu ?
ODGOVORI
14 16
Luigi Taveri II.
24. 08. 2025 18.11
+0
Kaj te je prepričalo, da si spregledal ?
ODGOVORI
15 15
žikabato
24. 08. 2025 17.32
-5
Prepiranje v nedogled zaradi ene brezvezne lige.letos bo še arabska zanimivejša
ODGOVORI
7 12
cripstoned
24. 08. 2025 17.46
+0
Kje ti vidis prepiranje jaz vidim saml nemoc in jokanje hejterckov najvecjega kluba vseh casov ki podpirajo najbolj umazan klub vseh casov..pa so se vedno debelo za realom hahhahaha
ODGOVORI
15 15
Luigi Taveri II.
24. 08. 2025 17.25
+3
Mateu Lahoz , ikona in vzor belega sojenja, se ne strinja z enajstmetrovko, ki je bila dosojena zaradi igranja z roko Alejandra Baldeja ...vir Tribuna
ODGOVORI
17 14
Luigi Taveri II.
24. 08. 2025 17.15
-1
Vila z Messijevo podobo seveda ni v lasti Munuere ,kot trdijo mile in kisle cmere.....
ODGOVORI
14 15
Luigi Taveri II.
24. 08. 2025 17.15
-2
... je pa res , da ima večjo vrednost, odkar je na njej GOAT v dresu ki mu najbolj pristoji
ODGOVORI
13 15
cripstoned
24. 08. 2025 17.24
-4
Potem pa napisi v cigavi lasti je vila...ali se ne ve ker so v ozadju mocne nepravilnosti (korupcija) z denarjem ki ga je prejel od podkupnin varce glede sojenja in z poslovvanjem svojega podjetja z to enako sramoto od kluba...tiho...ne bos opral imena varcelona za 2 zivljenja...
ODGOVORI
14 18
Luigi Taveri II.
24. 08. 2025 17.46
-1
Kake veze ime čigava je....njegova ni.
ODGOVORI
13 14
Luigi Taveri II.
24. 08. 2025 17.48
+0
Lahko napišem čigav je Messi, ker on je od vseh...mi se ga nismo odpovedali, kot si se ti Ronaldu
ODGOVORI
13 13
cripstoned
24. 08. 2025 16.52
-1
Obeta se nov suspenz varcinega sodnika munuere...ze lani je bil suspendiran zaradi katastrofalnega sojenja v skodo reala zdaj pa bo suspendiran zaradi sojenja v korist svoje koruptilone na tekmi z mallorco.."Tehnični sodniški odbor (CTA) je kasneje potrdil, da je sodnik moral igro prekiniti pred zadetkom Barcelone; zaznali so, da je imel dovolj časa, da bi to storil, in da je njegova poteza napačna ."...vse lepo in prav ampak munueri to ne bo velik problem saj si je z podkupninami in poslovnim poslovanjem s koruptilono ze nabral milijone in vilo v kareri ima fresko messija v dresu koruptilone...najbolj posteno bi bilo da koruptiloni vzamejo 3 tocke saj je sodnik priznal kar 2 neregularna gola varce in senkal direktni rdeci karton raphinhi (1tekmo prepovedi) in to ze na 1.tekmi....sodniki in var hahahahhaha...pa kako vas ni sram hejtercki lagati o realu in sodnikih a vse imate pred nosom...hahahahaha
ODGOVORI
17 18
cripstoned
24. 08. 2025 16.53
-2
"Sporni drugi gol Barcelone je bil priznan, čeprav je obrambni igralec Mallorce, Antonio Raíllo, padel po udarcu v glavo, sredi protokola, ki nalašča zaustavitev igre ob sumu na poškodbo igralca. Sodnik Munuera Montero ni prekinil akcije in ni piskal, igralci Mallorce so se ustavili, Ferran Torres pa je zadel in gol je veljal"...a je potrebno se sploh kaj dodati?? Hahahahaha...vse imate crno na belem
ODGOVORI
15 17
Luigi Taveri II.
24. 08. 2025 17.11
+0
Kot si napisal✅.... zaustavitev igre ob sumu na poškodbo igralca🆗...Munuera pravi, da ni bilo nobenega suma in da gre za simuliranje , kar se je izkazalo za pravilno.
ODGOVORI
15 15
cripstoned
24. 08. 2025 17.25
-3
Zakaj je potem dal piscalko v usta?? Slabo so ga svetovali odvetniki...kazen mora biti in to huda za razliko od lanske kjer je debelo oskodoval real..
ODGOVORI
13 16
Luigi Taveri II.
24. 08. 2025 17.30
+2
✅ Zakaj mora sodnik sploh piskati ?
ODGOVORI
14 12
Luigi Taveri II.
24. 08. 2025 17.31
+0
Vseeno pa na koncu tekme nisem videl, da bi si samo trikrat vtaknil piščalko v usta
ODGOVORI
12 12
cripstoned
24. 08. 2025 17.43
-2
Ni ti pomoci...meni je zal da sma te jaz in real unicila zivljenje do te mere da danes pises samo se nesmisle...
ODGOVORI
12 14
Luigi Taveri II.
24. 08. 2025 17.55
+1
Zakaj Messi ne bo nikoli svetovni prvak?...Tega nisi nikoli pojasnil ...
ODGOVORI
13 12
Kolllerik
24. 08. 2025 21.06
+4
Spet brezvezni romani, polni solz od večnega hejterja Barce... 🤣🤣🍌
ODGOVORI
6 2
Luigi Taveri II.
24. 08. 2025 16.49
+1
😂😂😂😂preobrat? Ja, Levante si ga je sam naredil....Dany že šteka.... tudi Real si je sam sam naredil remontade na El Classicih ?
ODGOVORI
15 14
Dany75
25. 08. 2025 08.24
+0
Lolek...Real si je daval avtogole? ti ne ves kdaj si se rodil,kaj sele kaj drugega.... ce se hvalis s tako zmago potem si pa res revez....
ODGOVORI
2 2
drimtim
24. 08. 2025 15.52
+0
A utrujeni papagaji igrajo danes ali v torek.
ODGOVORI
15 15
Nejc Lola
24. 08. 2025 15.54
-2
Včeraj
ODGOVORI
14 16
Dany75
25. 08. 2025 08.30
-1
A utrujene hijene iz katalonije so zmagale z remontado avtogola? 😂
ODGOVORI
1 2
Nejc Lola
24. 08. 2025 15.19
-5
ko boste manj šteli sodniške odločitve, boste začeli šteti zmage. če je po eni tekmi vaš glavni argument, da so vse zmage "podarjene", to pove več o vaši slepoti kot o Realu. Analize zvečine nimajo nič skupnega z nogometom... so zbirka izgovorov in nostalgičnih pripovedk, s katerimi si razlagate slabo igro kot nepravičnost. Uživajte v trenutku, ko se ga imate.... real pa bo poskrbel, da bo realnost kmalu glasnejša od vaših pritožb.
ODGOVORI
15 20
Kolllerik
24. 08. 2025 15.24
+0
Sinko, ti kr joki in pametuj. Včeraj se je videlo, kdo je štel sodniške odločitve 😁👍👊👊
ODGOVORI
15 15
Dany75
24. 08. 2025 16.23
-2
Buhhtl se dela frajerja z zmago avtogola 😂😂😂😂😂😂 idi si kupi liziko 😂😂😂
ODGOVORI
13 15
Kolllerik
24. 08. 2025 21.07
+5
Ne delam še jaz toliko frajerja, kolikor lahko ti jokaš, skrit za temi smeškoti 🤣🤣👊
ODGOVORI
6 1
Dany75
25. 08. 2025 08.31
-1
vidim ja 😂😂 joces se ti, ze najmanj 5 let 😂😂😂
ODGOVORI
1 2
Kolllerik
24. 08. 2025 15.18
+0
Novi vic: se pogovarjata dva realova sodnika. Eden od njiju, ne ravno pameten, reče drugemu: ti, a veš da še sam ne vem več, kdaj se piska roka za penal in kdaj ne. Kolega mu odgovori: kako da ne veš! Roka za penal, nima veze na kak način, se piska takrat, kadar je v škodo Barce! Pa mu odgovori kolega: pa saj to sem že toliko krat slišal....no, mu odgovori kolega, potem piskaj roko, ko gre v korist Reala...
ODGOVORI
13 13
Nejc Lola
24. 08. 2025 15.24
-3
Tok smesno da sem se smejat pozabu
ODGOVORI
14 17
Kolllerik
24. 08. 2025 15.26
-1
Ni smešno, je žalostno.
ODGOVORI
12 13
Lucky
24. 08. 2025 15.28
+2
Sej ni čudn. Lola skoz joka. Nm tečejo solze sam, ko se Realovcem smejimo.
ODGOVORI
13 11
Dany75
24. 08. 2025 15.29
-5
Kolleraba bi rad bil pameten,pa žal nisi..in rad bi izstopal,pa ti zal ne rata..,edino kar ti ratuje ze leta in leta je to,da si vsakic bolj neuuumen....
ODGOVORI
12 17
Nejc Lola
24. 08. 2025 15.31
+2
Vic je žalosten?
ODGOVORI
15 13
Nejc Lola
24. 08. 2025 15.33
-3
Smeje se lahko barcini vitrini
ODGOVORI
12 15
manucao
24. 08. 2025 15.34
+3
Uf
ODGOVORI
15 12
Nejc Lola
24. 08. 2025 15.48
+1
Uf se dobro.. js sm mislu da je ze od skos tok neumen😂
ODGOVORI
12 11
Kolllerik
24. 08. 2025 15.57
-4
Enostavneži uživate v wc papirju. Neprecenljivo...
ODGOVORI
9 13
Dany75
24. 08. 2025 16.25
+1
Prvo napise vic, pol pa pise da ni smesno 😂😂😂😂 svasta ova zemlja nosi 😂😂😂 dame in gospodje: Kolleraba 1A ! doktor kurje fizike 😂😂😂👌
ODGOVORI
13 12
Kolllerik
24. 08. 2025 21.09
+3
Vic je v tem, da to sploh ni vic.... Ah ja, vi nekateri še osnovne šole ne bi več naredili... Ni čudno, da navijate za ta goljufivi klub..... 🤣🤣🤣
ODGOVORI
4 1
Dany75
25. 08. 2025 08.33
+0
hahahha..zaj pa obracas plosco ha...ko ves da si ga mimo vsekal 😂😂 kaki lolek si ti..zato pa nimas nikoga....😂😂😂
ODGOVORI
1 1
Lucky
24. 08. 2025 14.54
-6
Jst ocenjujem tekmo po tekmo. Men je prou, če je koga včerajšnja zmaga navdušla. Men je bolj zgledal, kot matranje žoge.
ODGOVORI
6 12
