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Nogomet

Velik preobrat v Španiji: Mourinho Silvo 'ukradel' Barceloni

Madrid, 11. 06. 2026 19.31 pred 22 minutami 2 min branja 3

Avtor:
Lu.M
Bernardo Silva

Jose Mourinho je že začel s poletnim kadrovanjem v španski prestolnici. Portugalski strateg naj bi k Realu zvabil svojega rojaka, ki je skorajda desetletje branil barve Manchester Cityja, Bernarda Silvo. Portugalski vezist je bil ena izmed tarč Barcelone, zdaj pa se zdi, da ga je Mourinho s svojo prvo potezo na stolčku belega baleta "ukradel" največjemu rivalu.

Pep Guardiola in Bernardo Silva sta se od Manchester Cityja poslovila s porazom proti Aston Villi
Pep Guardiola in Bernardo Silva sta se od Manchester Cityja poslovila s porazom proti Aston Villi
FOTO: Profimedia

Bernarda Silvo se z Barcelono povezuje že kar nekaj sezon. Portugalski vezist je vsako poletje vendarle ostal zvest svojemu domovanju v Manchestru, vse pa se je spremenilo, ko je pred nekaj časa napovedal, da bo po koncu sezone vendarle zapustil vrste Cityja. Najbolj pričakovana destinacija za njegov naslednji izziv je bila seveda katalonska obala, zdaj pa se zdi, da bo v velikem preobratu izbral Barceloninega največjega tekmeca, madridski Real.

V glavni vlogi pa naj bi, kot že ničkolikokrat, bil Jose Mourinho. Ta je po burnem minulem tednu, ko so v španski prestolnici potekale predsedniške volitve, očitno opravil svojo prvo potezo v drugi epizodi na klopi belega baleta. Po poročanju španskega AS-a naj bi portugalski strateg svojega rojaka dobesedno iztrgal iz rok svojih največjih tekmecev. Silva je po telefonskem pogovoru z legendarnim trenerjem takoj ustavil pogovore tako z Barco kot tudi z Atleticom. Pri 15-kratnih evropskih prvakih je ažurnost ključnega pomena, če želijo naslednje leto prekiniti svoj niz dveh zaporednih sezon brez osvojene lovorike.

Florenitno Perez
Florenitno Perez
FOTO: Profimedia

V španski prestolnici bosta v naslednji sezoni igrala branilca Ibrahima Konate in Denzel Dumfries, predsednik kluba Florentino Perez, ki je minuli teden zmagal na kaotičnih volitvah, pa je na naslov mestnega tekmeca Atletica poslal kar 150 milijonov visoko ponudbo za argentinskega Juliana Alvareza. Colchonerosi so jo zavrnili, a nekaj je jasno, kraljevi klub si poleti obeta še nekaj odmevnih okrepitev.

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KOMENTARJI3

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REAList7
11. 06. 2026 19.42
Upam, da bo Real kolikor se le da otežil vse mogoče farseloni. Tudi na področju kadrovanja. Bolj antipatičnega kluba, kot je farselona, ni!
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+0
1 1
Wolf85
11. 06. 2026 19.52
V vsakem tvojem komentarju je čutiti strag in travme.
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0 0
Wolf85
11. 06. 2026 19.52
V vsakem rvojem komentarju je čutiti strah in travme.čega se tok bojiš?
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0 0
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