Velik preobrat v Španiji: Mourinho Silvo 'ukradel' Barceloni

Bernarda Silvo se z Barcelono povezuje že kar nekaj sezon. Portugalski vezist je vsako poletje vendarle ostal zvest svojemu domovanju v Manchestru, vse pa se je spremenilo, ko je pred nekaj časa napovedal, da bo po koncu sezone vendarle zapustil vrste Cityja. Najbolj pričakovana destinacija za njegov naslednji izziv je bila seveda katalonska obala, zdaj pa se zdi, da bo v velikem preobratu izbral Barceloninega največjega tekmeca, madridski Real.

V glavni vlogi pa naj bi, kot že ničkolikokrat, bil Jose Mourinho. Ta je po burnem minulem tednu, ko so v španski prestolnici potekale predsedniške volitve, očitno opravil svojo prvo potezo v drugi epizodi na klopi belega baleta. Po poročanju španskega AS-a naj bi portugalski strateg svojega rojaka dobesedno iztrgal iz rok svojih največjih tekmecev. Silva je po telefonskem pogovoru z legendarnim trenerjem takoj ustavil pogovore tako z Barco kot tudi z Atleticom. Pri 15-kratnih evropskih prvakih je ažurnost ključnega pomena, če želijo naslednje leto prekiniti svoj niz dveh zaporednih sezon brez osvojene lovorike.