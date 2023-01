Velik prestop Mitje Ileniča v Cityjevo skupino, odhaja v New York

Nadarjeni mladi igralec Domžal Mitja Ilenič bo v novem letu naredil nov velik korak v svoji karieri. Njegovi trenutni delodajalci so po dolgih pogajanjih sprejeli bogato ponudbo New York Cityja, ki je del skupine City Football Group, na čelu z angleškim velikanom Manchester Cityjem.

Mitja Ilenič v članskem dresu Domžal blesti že nekaj časa, še dlje pa je veljal za enega najbolj nadarjenih mladih igralcev v slovenskem nogometu. Že pri 16 letih starosti je podpisal svojo prvo profesionalno pogodbo s klubom, ki se mu je pridružil leta 2019. V sezoni 2020/21 je sledil prvi nastop v članskem moštvu Domžal, naslednjo sezono še več priložnosti v rumenem dresu, letos pa je na desnem boku trenutno petega moštva v slovenski Prvi ligi naravnost blestel. Že po polovici sezone je odigral dobrih 100 minut več kot lani in njegove predstave so na tekme Domžal privabile skavte številnih velikih evropskih in svetovnih klubov.

icon-expand Mitja Ilenič FOTO: NK Domžale

Na koncu je najbolj prepričal vodilne v moštvu New York City. Višina odkupnine uradno ni znana, ampak izvršni direktor Domžal je potrdil, da bi se lahko ob uspešno izpolnjenih bonusih povzpel tudi nad milijon evrov. Nova sezona ameriške lige MLS se bo za New York začela 25. februarja, kar pomeni, da bo Ilenič imel dovolj časa, da se spozna z novimi soigralci in pričakovanji trenerja Nicka Kushinga. Njegova nova pogodba je veljavna do izteka koledarskega leta 2026.

V moštvu se bo, kot kaže, trenutno za mesto v prvi enajsterici boril z 20-letnim Tayvonom Grayem, ki je lani zaigral na 30 tekmah, čeprav ameriški mediji namigujejo, da bo tudi on v kratkem zapustil moštvo, kar pomeni, da bi bil lahko pri 18 letih Ilenič celo bil prva izbira na mestu desnega bočnega igralca pri svojem novem moštvu. Njegova zamenjava lani je bil izkušeni Šved Anton Tinnerholm, ki je zaigral na 13 tekmah. Mladi Slovenec bo sprva najbrž prevzel vlogo Tinnerholma v moštvu, višina odškodnine pa namiguje, da vodstvo moštva iz New Yorka resno računa na Ileniča v prihodnosti.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke