Poškodba se je zgodila v prvem polčasu, ko je Desire Doue med poskusom zaščite žoge nerodno obremenil desno koleno. Takoj je obležal na zelenici, ob hudih bolečinah pa ni mogel nadaljevati srečanja. Zdravniška ekipa mu je nudila pomoč, nato pa so ga na nosilih odnesli z igrišča. Zanimivo je, da je Doué pred poškodbo dosegel tudi zadetek za PSG in bil eden pomembnejših posameznikov prvega polčasa. Njegova poškodba je tako še dodatno zasenčila dogajanje na igrišču.
V pariškem taboru zdaj z veliko zaskrbljenostjo čakajo na rezultate podrobnejših zdravniških pregledov. Pojavili so se tudi strahovi pred resnejšo poškodbo kolenskih vezi, vendar za zdaj takšna diagnoza še ni uradno potrjena.
Za PSG bi bila daljša odsotnost 21-letnega Francoza velik udarec, saj velja za enega največjih mladih talentov evropskega nogometa. Več bo znanega po zdravniških pregledih. Za zdaj ostaja najpomembnejše vprašanje, kako resna je poškodba in koliko časa bo moral Doué počivati.
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