Poškodba se je zgodila v prvem polčasu, ko je Desire Doue med poskusom zaščite žoge nerodno obremenil desno koleno. Takoj je obležal na zelenici, ob hudih bolečinah pa ni mogel nadaljevati srečanja. Zdravniška ekipa mu je nudila pomoč, nato pa so ga na nosilih odnesli z igrišča. Zanimivo je, da je Doué pred poškodbo dosegel tudi zadetek za PSG in bil eden pomembnejših posameznikov prvega polčasa. Njegova poškodba je tako še dodatno zasenčila dogajanje na igrišču.