Hud udarec za Real: Mbappe bo izpustil veliki El clasico

Aurelien Tchouameni in Federico Valverde FOTO: Profimedia

V Madridu v zadnjih dneh vre. Hud konflikt Aureliena Tchouamenija in Federica Valverdeja je polnil naslovnice tabloidov na Iberskem polotoku in širom stare celine. V taboru kraljevega kluba so zadevo rešili interno, oba akterja pa sta prejela kazen v višini kar pol milijona evrov. Zaradi poškodbe, ki jo je utrpel med konfliktom, trenerju Alvaru Arbeloi danes ne bo na voljo urugvajski kapetan. Prav tako pa bo veliki derbi izpustil najboljši strelec belega baleta Kylian Mbappe.

Odločitev, da markantni Francoz sploh ne bo odpotoval v katalonsko prestolnico, je danes sprožila nov val ogorčenja v španski nogometni javnosti. 27-letnik je na zadnji ligaški tekmi proti Betisu, kjer se je moral Real zadovoljiti zgolj s točko, staknil lažjo poškodbo. V luči prihajajočega mundiala in dejstva, da je LaLiga za Madridčane praktično izgubljena, so pri 15-kratnih evropskih prvakih sprejeli odločitev, ki je najbrž razveselila tudi številne francoske navijače. Mbappe se predvsem v drugi polovici sezone sooča z nemalo kritikami na svoj račun, ki v veliki meri prihajajo tudi s strani privržencev najuspešnejšega španskega kluba. Strateg Barcelone Hansi Flick se s prepričanji, da Madridčani bolje igrajo brez svojega najboljšega strelca, ne strinja: "Real igra bolje brez Mbappeja? Dajte no, bodite resni, govorimo o enem najboljših igralcev na svetu. Kylian je neizmerno talentiran in nevaren tako znotraj kot izven kazenskega prostora. Pred golom je najnevarnejši igralec na svetu," je bil poln hvale na račun Francoza.

Hansi Flick FOTO: Profimedia

Veliki derbi, ki bo imel za Katalonce tudi čustveno noto

Prav za Flicka pa je vselej pomembni El clasico danes dobil novo dimenzijo. V jutranjih urah je iz Nemčije namreč prišla žalostna novica, da je preminil Flickov oče. Pri Barceloni so objavili zapis, kjer svojemu strategu in njegovi družini pošiljajo ljubezen in jim stojijo ob strani. V športnem duhu so to storili tudi njihovi največji tekmeci in znova dokazali, da obstajajo stvari, večje od nogometa. Če se Nemčevi varovanci danes izognejo porazu, bodo vpisali nov, že 29. naslov državnih prvakov. Flick pa bi v Kataloniji poskrbel za drugo zaporedno zvezdico, potem ko je Barcelona konkurenco pokorila tudi v prejšnji sezoni. V primeru brezhibnega niza zmag do konca LaLige bi lahko Blaugrana prišla do neverjetne meje stotih prvenstvenih točk, kar se je doslej zgodilo zgolj dvakrat. Prvi je bil Real v sezoni 2011/12 pod taktirko Joseja Mourinha, sezono kasneje pa je sledila še Barcelona pod vodstvom, žal pokojnega, Tita Vilanove.