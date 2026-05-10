Nogomet

Hud udarec za Real: Mbappe bo izpustil veliki El clasico

Barcelona, 10. 05. 2026 16.28 pred 1 uro 2 min branja 14

Avtor:
Lu.M
Kylian Mbappe

Španska LaLiga bi lahko danes tudi uradno dobila novega zmagovalca. Če madridski Real na gostovanju v Kataloniji ne premaga domače Barcelone, bo Blaugrana vpisala še 29. zvezdico. Soigralcem na velikem derbiju ne bo mogel pomagati Kylian Mbappe, ki očitno še ni popolnoma okreval po poškodbi, ki jo je utrpel proti Betisu.

FOTO: Profimedia

V Madridu v zadnjih dneh vre. Hud konflikt Aureliena Tchouamenija in Federica Valverdeja je polnil naslovnice tabloidov na Iberskem polotoku in širom stare celine. V taboru kraljevega kluba so zadevo rešili interno, oba akterja pa sta prejela kazen v višini kar pol milijona evrov. Zaradi poškodbe, ki jo je utrpel med konfliktom, trenerju Alvaru Arbeloi danes ne bo na voljo urugvajski kapetan. Prav tako pa bo veliki derbi izpustil najboljši strelec belega baleta Kylian Mbappe.

Preberi še Arbeloa prekinil molk po velikem konfliktu: Krivda je v celoti moja

Odločitev, da markantni Francoz sploh ne bo odpotoval v katalonsko prestolnico, je danes sprožila nov val ogorčenja v španski nogometni javnosti. 27-letnik je na zadnji ligaški tekmi proti Betisu, kjer se je moral Real zadovoljiti zgolj s točko, staknil lažjo poškodbo. V luči prihajajočega mundiala in dejstva, da je LaLiga za Madridčane praktično izgubljena, so pri 15-kratnih evropskih prvakih sprejeli odločitev, ki je najbrž razveselila tudi številne francoske navijače.

Mbappe se predvsem v drugi polovici sezone sooča z nemalo kritikami na svoj račun, ki v veliki meri prihajajo tudi s strani privržencev najuspešnejšega španskega kluba. Strateg Barcelone Hansi Flick se s prepričanji, da Madridčani bolje igrajo brez svojega najboljšega strelca, ne strinja: "Real igra bolje brez Mbappeja? Dajte no, bodite resni, govorimo o enem najboljših igralcev na svetu. Kylian je neizmerno talentiran in nevaren tako znotraj kot izven kazenskega prostora. Pred golom je najnevarnejši igralec na svetu," je bil poln hvale na račun Francoza.

FOTO: Profimedia

Veliki derbi, ki bo imel za Katalonce tudi čustveno noto

Prav za Flicka pa je vselej pomembni El clasico danes dobil novo dimenzijo. V jutranjih urah je iz Nemčije namreč prišla žalostna novica, da je preminil Flickov oče. Pri Barceloni so objavili zapis, kjer svojemu strategu in njegovi družini pošiljajo ljubezen in jim stojijo ob strani. V športnem duhu so to storili tudi njihovi največji tekmeci in znova dokazali, da obstajajo stvari, večje od nogometa.

Če se Nemčevi varovanci danes izognejo porazu, bodo vpisali nov, že 29. naslov državnih prvakov. Flick pa bi v Kataloniji poskrbel za drugo zaporedno zvezdico, potem ko je Barcelona konkurenco pokorila tudi v prejšnji sezoni. V primeru brezhibnega niza zmag do konca LaLige bi lahko Blaugrana prišla do neverjetne meje stotih prvenstvenih točk, kar se je doslej zgodilo zgolj dvakrat. Prvi je bil Real v sezoni 2011/12 pod taktirko Joseja Mourinha, sezono kasneje pa je sledila še Barcelona pod vodstvom, žal pokojnega, Tita Vilanove.

barcelona real madrid el clasico mbappe flick laliga

24ur.com Rdeči karton Mbappeja in prigarana zmaga madridskega Reala
24ur.com Ob odsotnosti Viniciusa blestel Mbappe
24ur.com Real Madrid izgubil, Mbappe znova zapravil enajstmetrovko
24ur.com Mbappe z dvema enajstmetrovkama Realu priboril (srečno) zmago
24ur.com Remi na madridskem derbiju razveselil navijače Barcelone
24ur.com Real po Alexandru-Arnoldu 100 milijonski pogled usmeril proti igralcu Arsenala
24ur.com Mbappe: Moje prvenstvo je bilo polomija
KOMENTARJI14

Lucky
10. 05. 2026 17.55
Za tegale Realist7 ne morš rečt, da sam joka in je živce zgubu. To je zdej že prava histerija. Sej bo sam Barca naslov pobrala. To ni nč kej tajga. Zdej bi pa kr vse blokiral.
Loptass
10. 05. 2026 17.40
To je dejansko prednost za Real in slabse za Barco, ampak si tega ne upajo priznat. Ce das nekomu 160 mil bonusa za podpis pogodbe, si tezko priznas, da si brez njega boljsi in bolj nepredvidljiv.
NoriSušan
10. 05. 2026 17.42
Še en velik udarec po od Valverdeja tretji pa od Tchouamenija ko se že pogovarjamo o tem
Paradox
10. 05. 2026 17.40
Kakšen VELIKI El Clasico? Skoraj pol igralcev iz 11-erice manjka, to bo polomija.
NoriSušan
10. 05. 2026 17.39
Pa sej tko al tko ne nardi nič samo Ferran Torres z penali je pa neki ga vsi hajpajo za brezveze. Kaj je do sedaj zmagal v Madridu. Kjub vsem penalom in podaljškom usrandrid še vedno na -14 in danes bo šlo še na slabše. Nič ni zmagal in tudi danes ne bo nič naredil. Majo pa UFC Valverjeda in Tchouamenija ki znata kaj narest. Če ne drugega je slednji dober golman se vsaj ne bojo piskali penali za Barco
Kolllerik
10. 05. 2026 17.32
Ja in? Tudi Yamala ne bo. No, če se bodo realčki še naprej dajali med sabo, bo manjkal še kdo poleg Valverdeja 🤣🤣
Nejc Lola
10. 05. 2026 16.50
Bojo pa pac brez mbappeja premagali majhen klub… kaj je to kaj takega???
NoriSušan
10. 05. 2026 17.37
Kako pa samo Barca vam v zadnjih dveh letih na 8 classicih pobrala 5 trofej vi pa zapravl več kot 200 miljonov haha nazaj jokat
REAList7
10. 05. 2026 16.38
Poglejte kakšna dvojna merila so prisotna tudi na tem portalu. Članek o rasističnem zmerjanju v italijanski ligi na tekmi med Udinesejem in Cagliarjem, ampak komentiranje pa ni dovoljeno, medtem ko je bilo po tistem škandalu na tekmi Lige prvakov med Benfico in Realom več člankov, na katerih pa so farselonarji veselo izlivali gnojnico nad Vinijem in Realom. In ne samo to, večina njihovih komentarjev je prav tako vsebovala rasistične opazke. To je res nagravžno kaj se gredo nekateri nov.inarčki tu. Samo, da se lahko pljuva po Realu. Sramota. Tale portal je že zdavnaj dosegel dno dna, tudi zaradi tega, ker nikoli niso ukrepali zoper posameznike, ki bi si zaradi svojih komentarjev, zaslužili najmanj blokado računa, če ne celo že pravno ukrepanje.
Kolllerik
10. 05. 2026 17.31
Kdaj bo kaznovan real za rasistične izpade realovih navijačev nad Barcinimi temnopoltim igralci na enemu od classicov lansko sezono na BernaLeu?
REAList7
10. 05. 2026 17.35
Kaj to mene sprašuješ?! Prijavi to Tebasu. Povej mu, da si farselonarsček in te bo stoposto poslušal.
Kolllerik
10. 05. 2026 17.36
Tebe sprašujem var realček zato, k s tako brihten in vse veš
NoriSušan
10. 05. 2026 17.40
In kje so dokazi o tem razismu-tako kot jih mamo mi proti vam na bernabeu proti yamalu in rafi vi madridioti ste pa tiho. Nazaj v jamo jokat dones pa ne pozabit ustat pokonc da vidite kako vam Barca spet jemlje trofeje.
