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Nogomet

Velik udarec za Real, nad Barcelono brez pomembnega člana

Barcelona, 25. 10. 2026 11.31 pred 50 minutami 1 min branja 11

Avtor:
K.I.
Thibaut Courtois

Real Madrid je pred težko pričakovanim El Clasicom prejel slabo novico. Iz tabora kraljevega kluba so sporočili, da Thibaut Courtois zaradi bolezni ne bo nastopil na obračunu proti Barceloni. Odsotnost belgijskega vratarja je lahko pomemben dejavnik, saj gre za enega ključnih členov madridske ekipe.

El Clásico je vedno več kot le običajna nogometna tekma. Barcelona in Real Madrid se bosta znova pomerila v enem največjih klubskih derbijev na svetu, v katerem štejejo tako točke kot tudi prestiž. Obe ekipi si želita dokazati premoč nad največjim rivalom, zato lahko pričakujemo napet obračun z veliko intenzivnosti in čustev.

Prepir na El Clasicu
Prepir na El Clasicu
FOTO: AP

Barcelona v tekmo vstopa po porazu s PSG-jem, ki ga je utrpela v Ligi prvakov, v domačem prvenstvu pa zaenkrat ostajajo še brez praske. Nasprotno velja za madridski Real, ki ima v prvenstvu za največjim rivalom šest točk zaostanka, vendar se na El Clasico podaja z dobro popotnico iz sredine tedna, ko so doma ugnali Leipzig.

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Posebna pozornost bo namenjena Realovi obrambi, ki bo morala brez Thibauta Courtoisa najti način, kako zaustaviti nevarne napade Barcelone. Na drugi strani bodo Katalonci skušali izkoristiti morebitne slabosti nasprotnika. V takšnih tekmah pogosto odločajo malenkosti, individualna kakovost in učinkovitost pred golom. V vratih madridskega Reala naj bi tako zaigral Andrij Lunin, ki v letošnji sezoni še ni nastopil, sedaj pa bo moral zaustaviti enega najboljših napadov na svetu.

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Real Madrid Barcelona El Clasico Thibaut Courtois Andrij Lunin

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KOMENTARJI11

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cripstoned
25. 10. 2026 12.29
Za vse stavnicarje pa ena ziher stava...penal za ropalono in rdeci karton za real..LALIGA NEGREIRA
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+1
1 0
Virtom
25. 10. 2026 12.27
Saj Real na tej tekmi vratarja sploh ne potrebuje. Mbappe, Diomande, Valverde, Bellingham, Endrick bodo tako šetali varcelonine hajpance, da sploh ne bodo imeli stika z žogo, razen ko jo bodo izbili.
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+2
2 0
cripstoned
25. 10. 2026 12.26
Kako bi se smejal v kolikor tako slab real strese nahajpane ropalonce sredi korupcijske sramote...upam samo da v kataloniji ne bo dezevalo da ne bo prestavljrna tekma na aquaparku in da ne izklopijo VAR hahahahahaha
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+5
5 0
žikabato
25. 10. 2026 11.47
Kaj mutiš.z bunkerjem na zmago
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-4
1 5
cripstoned
25. 10. 2026 11.36
Poraz ali zmaga nista vec pomembna v laligi negreira..upam na poraz reala in da gre rropalona na +9tock...bolj pomenbno je da sodniki pokazejo svojo pripadnost in da igralci reala sklofutajo par igralcev iz sodniske ropalone...tukaj predvswm mislim na raphinho, yamalcka, gavija in cubarsija ki so v preteklosti pravtako tepli ifralce reala sodniki pa jih niso kaznovali...
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+3
7 4
denis pohoric
25. 10. 2026 12.10
a ze iscemo izgovore?
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-3
1 4
cripstoned
25. 10. 2026 12.15
Kaksne izgovore?? Real bo ne glede na danasnji rezultat se vedno najvecji klub vseh casov...doma in v evropi...prvi nikoli ne sledi..boste morali ukrasti se najmanj 10spanskih in 10 evropskih naslovo da se boste lahko primerjali z velicino reala...kar se pa denarja tice pa se tako ali tako ne morete primerjati z girono kaj sele z realom..
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+3
5 2
STDB
25. 10. 2026 12.16
Trollalalalažnivc, samooklicani 'navijač' madridskega Reala upa na poraz 'svoje' ekipe. Najbolj pomembno pa mu je fizično nasilje, ki ga sodniki ne bodo sankionirali. Žalost in beda. Real si ne zasluži takih 'navijačev'.
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-3
2 5
STDB
25. 10. 2026 12.19
Uh, in še lepše ... Barcelona bo morala UKRASTI še najmanj 10 španskih in 10 evropskih naslovov, da se bo lahko primerjala z Realom. Kaj namiguješ s tem, da je Real UKRADEL najmanj 10 španskih in 10 evropskih naslovov? Real si zares ne zasluži takih 'navijačev'.
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-4
1 5
cripstoned
25. 10. 2026 12.25
NEGREIRA
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+4
4 0
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