Velik udarec za Real, nad Barcelono brez pomembnega člana

El Clásico je vedno več kot le običajna nogometna tekma. Barcelona in Real Madrid se bosta znova pomerila v enem največjih klubskih derbijev na svetu, v katerem štejejo tako točke kot tudi prestiž. Obe ekipi si želita dokazati premoč nad največjim rivalom, zato lahko pričakujemo napet obračun z veliko intenzivnosti in čustev.

Prepir na El Clasicu FOTO: AP

Barcelona v tekmo vstopa po porazu s PSG-jem, ki ga je utrpela v Ligi prvakov, v domačem prvenstvu pa zaenkrat ostajajo še brez praske. Nasprotno velja za madridski Real, ki ima v prvenstvu za največjim rivalom šest točk zaostanka, vendar se na El Clasico podaja z dobro popotnico iz sredine tedna, ko so doma ugnali Leipzig.

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