Velik udarec za Real, nad Barcelono brez pomembnega člana

El Clásico je vedno več kot le običajna nogometna tekma. Barcelona in Real Madrid se bosta znova pomerila v enem največjih klubskih derbijev na svetu, v katerem štejejo tako točke kot tudi prestiž. Obe ekipi si želita dokazati premoč nad največjim rivalom, zato lahko pričakujemo napet obračun z veliko intenzivnosti in čustev.
Barcelona v tekmo vstopa po porazu s PSG-jem, ki ga je utrpela v Ligi prvakov, v domačem prvenstvu pa zaenkrat ostajajo še brez praske. Nasprotno velja za madridski Real, ki ima v prvenstvu za največjim rivalom šest točk zaostanka, vendar se na El Clasico podaja z dobro popotnico iz sredine tedna, ko so doma ugnali Leipzig.
Posebna pozornost bo namenjena Realovi obrambi, ki bo morala brez Thibauta Courtoisa najti način, kako zaustaviti nevarne napade Barcelone. Na drugi strani bodo Katalonci skušali izkoristiti morebitne slabosti nasprotnika. V takšnih tekmah pogosto odločajo malenkosti, individualna kakovost in učinkovitost pred golom. V vratih madridskega Reala naj bi tako zaigral Andrij Lunin, ki v letošnji sezoni še ni nastopil, sedaj pa bo moral zaustaviti enega najboljših napadov na svetu.
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