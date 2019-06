Velik ulov Atletica: Joao Felix bojda že v Madridu

Portugalski dnevnik Recordporoča, da je Joao Felixod nedelje v Madridu, kjer naj bi v kratkem podpisal pogodbo s španskim prvoligašem Atletico Madridom, čigar član je tudi slovenski reprezentančni vratar Jan Oblak, ki je v špansko prestolnico prav tako prišel iz vrst Benfice. Prestop Felixa bi podrl vse rekorde rdeče-belih, saj za 19-letnega bisera portugalskega in evropskega nogometa, ki je blestel v zadnji sezoni portugalskega prvenstva in Lige Evropa, lizbonski velikan zahteva 120 milijonov evrov, kolikor znaša njegova odkupna klavzula.

STRELI

Že do ponedeljka zvečer bi lahko Atletico z Benfico uredil zadnje podrobnosti odmevnega prestopa, rdeče-beli Portugalcu bojda ponujajo šest milijonov evrov letne plače. V minuli sezoni je Felix zabil 15 golov in podelil še devet podaj v portugalskem prvenstvu, izkazal pa se je tudi v Ligi Evropa, kjer je trikrat zadel in enkrat podal.

Zanj se je zanimal tudi Manchester City (poleg "meščanov" pa tudi Real Madrid, Juventus, ...) in ni še povsem izključeno, da bi lahko sinje modri v zadnjem hipu pokvarili načrte Madridčanom, ki pa so trenutno najbližje uspešni sklenitvi pogovorov. Felix je na nedavni polfinalni tekmi Lige narodov s Švico tudi prvič oblekel dres članske izbrane vrste Portugalske. Prihod Felixa bi zakrpal eno od številnih vrzeli, ki so se pojavile pri Atleticu po odhodu številnih nosilcev igre zadnjih sezon, v napadu je bil to Antoine Griezmann, ki je ob koncu sezone potrdil, da se poslavlja od stadiona Wanda Metropolitano.

FELIX