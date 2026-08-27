Liverpool blizu podpisa zvezdnika PSG-ja Bradleyja Barcole

Bradley Barcola velja za enega najbolj zanimivih mladih napadalcev v evropskem nogometu. Odlikujejo ga hitrost, odlična tehnika in sposobnost igranja ena na ena. Prav zaradi teh lastnosti naj bi bil že dlje časa ena glavnih Liverpoolovih prestopnih tarč.
Pri Liverpoolu očitno verjamejo, da lahko Barcola postane eden ključnih igralcev njihovega napada v prihodnjih sezonah. Njegov prihod bi ekipi prinesel še več hitrosti in kreativnosti na krilnih položajih, hkrati pa bi predstavljal pomembno dolgoročno naložbo.
Če bo prestop uradno potrjen, bo Liverpool za Barcolo odštel ogromno vsoto, PSG pa bo s prodajo še enega pomembnega igralca ustvaril izjemen prihodek. Za Barcolaja pa bi bil prestop v Premier League naslednji velik korak v karieri. Za zdaj vse kaže, da je dogovor dosežen in da je do uradne potrditve ostalo le še nekaj formalnosti. Liverpool tako dobiva svojo veliko tarčo – Barcola pa je tik pred selitvijo na Anfield.
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