Liverpool blizu podpisa zvezdnika PSG-ja Bradleyja Barcole

Bradley Barcola velja za enega najbolj zanimivih mladih napadalcev v evropskem nogometu. Odlikujejo ga hitrost, odlična tehnika in sposobnost igranja ena na ena. Prav zaradi teh lastnosti naj bi bil že dlje časa ena glavnih Liverpoolovih prestopnih tarč.

Pri Liverpoolu očitno verjamejo, da lahko Barcola postane eden ključnih igralcev njihovega napada v prihodnjih sezonah. Njegov prihod bi ekipi prinesel še več hitrosti in kreativnosti na krilnih položajih, hkrati pa bi predstavljal pomembno dolgoročno naložbo.