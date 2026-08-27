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Nogomet

Liverpool blizu podpisa zvezdnika PSG-ja Bradleyja Barcole

Liverpool, 27. 08. 2026 11.09 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
K.I.
Bradley Barcola je prvi zatresel mrežo Lilla

Liverpool je tik pred odmevno okrepitvijo. Po informacijah Fabrizia Romana so se ustno dogovorili s PSG-jem za prestop francoskega krilnega napadalca Bradleyja Barcole. Liverpool naj bi za 23-letnega Francoza plačal kar 100 milijonov funtov, z dodatki pa bi lahko skupna vrednost prestopa dosegla približno 140 milijonov evrov.

Bradley Barcola velja za enega najbolj zanimivih mladih napadalcev v evropskem nogometu. Odlikujejo ga hitrost, odlična tehnika in sposobnost igranja ena na ena. Prav zaradi teh lastnosti naj bi bil že dlje časa ena glavnih Liverpoolovih prestopnih tarč.

Pri Liverpoolu očitno verjamejo, da lahko Barcola postane eden ključnih igralcev njihovega napada v prihodnjih sezonah. Njegov prihod bi ekipi prinesel še več hitrosti in kreativnosti na krilnih položajih, hkrati pa bi predstavljal pomembno dolgoročno naložbo.

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Če bo prestop uradno potrjen, bo Liverpool za Barcolo odštel ogromno vsoto, PSG pa bo s prodajo še enega pomembnega igralca ustvaril izjemen prihodek. Za Barcolaja pa bi bil prestop v Premier League naslednji velik korak v karieri. Za zdaj vse kaže, da je dogovor dosežen in da je do uradne potrditve ostalo le še nekaj formalnosti. Liverpool tako dobiva svojo veliko tarčo – Barcola pa je tik pred selitvijo na Anfield.

Liverpool Bradley Barcola PSG prestopi nogomet

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