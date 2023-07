Mladi nogometaši Triglava na turnir Madrid Football Cup U-14

Triglav Kranj je s svojo uvrstitvijo prejšnji teden postal edini predstavnik Slovenije in 22. ekipa, ki jo bomo lahko spremljali na velikem turnirju, kamor bodo med drugim prišli najboljši predstavniki držav, kot so Švedska, Danska, Francija, Anglija, Egipt, Izrael, Slovaška, Avstrija, Argentina in ZDA.

V Madridu si bo naslov najboljšega prizadevalo osvojiti 32 odličnih ekip, med drugimi tudi zveneča imena, kot so Real Madrid, Atletico Madrid, FC Barcelona, Paris Saint-Germain, Chelsea FC, Inter Milan, Benfica in Arsenal.

Nogometašem kranjskega Triglava se je uspelo uvrstiti na največji turnir na svetu v starostni kategoriji do 14 let.

"NK Triglav je bil ustanovljen leta 1920 in se bo s prvo udeležbo na madridskem nogometnem pokalu zagotovo želel zapisati v zgodovino. Upamo, da bodo fantje doživeli lepo izkušnjo v Madridu, nogometni prestolnici sveta," so ob tem zapisali na spletni strani turnirja.

"Uvrstitev na največji turnir na svetu v starostni kategoriji do 14 let je plod našega dobrega dela in s tem bi radi dvignili nivo na višjo raven. Ekipa ima kar nekaj obetavnih nogometašev in to je naša priložnost, da se pokažemo in dobimo izkušnje v svetovnem merilu," pa je povedal trener Nikola Smolović.