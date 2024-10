Velika gesta: Panathinaikos bo družini preminulega odplačal celotno pogodbo

V Angliji rojeni grški reprezentant George Baldock se je Panathinaikosu pridružil to poletje, potem ko je zadnjih sedem let branil barve Sheffield Uniteda. Z zeleno-belimi je sklenil triletno sodelovanje, a je zbral le štiri nastope, preden je 9. oktobra življenje prerano izgubil življenje v nesreči v domači vili. Umrl je zaradi utopitve, čeprav podrobnosti glede njegove smrti še niso znane.

Grki nekdanjega soigralca počastili z veliko zmago

Naključje je hotelo, da sta se Grčija in Anglija – država, v kateri je Baldock preživel večji del življenja – na Wembleyju pomerili le 24 ur po njegovi smrti. Grki so z zadetkoma Vangelisa Pavlidisa prišli do presenetljive zmage z 2:1, s čimer so počastili nekdanjega soigralca.

"Za vse nas je bila to posebna, čustvena tekma. Naše misli so z Georgeom. Smo profesionalci, zato smo morali igrati. Zanj smo dali dušo in srce. To ni priložnost, da bi govorili o nogometu. Vsi ga bomo neizmerno pogrešali. Zmagali smo, ampak enostavno ne moremo proslavljati. Nimam drugih besed," je bil po zmagi vidno ganjen strelec obeh zadetkov.