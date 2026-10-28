Bes mariborskih navijačev pred derbijem: kriva nespametna poteza Juga

Koprčani so na domačem stadionu slavili s kar 4:0 in se s točko prednosti povzpeli na vrh lestvice. Na stadionu Bonifika so navijači videli tudi dva rdeča kartona. Najprej je pri izidu 0:0 rdeče videl izkušeni vratar Ažbe Jug . V zadnjih sekundah prvega polčasa je dolgoletni vratar Maribora najprej brez težav ujel nenevaren predložek nasprotnika, nato pa brez razloga s komolcem v obraz udaril nasprotnika Isaaca Matonda . Sodnik Rade Obrenović je Jugu upravičeno in brez zadržkov pokazal neposredni rdeči karton in ga poslal v slačilnico.

Juga je med vratnicama zamenjal Tanej Handanović, Jug pa bo kazen za nespametno potezo moral plačati tudi na naslednjem obračunu Mariborčanov proti Olimpiji, kjer ga bo najverjetneje znova zamenjal Handanović. Čeprav se je čas v prvem polčasu iztekal, ko je Jug prejel rdeči karton, je Maribor zaostajal še pred zadnjim sodnikovim žvižgom v prvem polčasu, saj je Josip Iličić izkušeno izvedel najstrožjo kazen in domače povedel v vodstvo 1:0.

V drugem polčasu je Handanović klonil še trikrat. Najprej je v 56. minuti zabil Brown Irabor, v 67. minuti Fran Tomek, čeprav so Koprčani od 76. minute zaradi dveh rumenih kartonov, ki jih je prejel Filip Bačkulja, igrali z igralcem manj, pa je sol na zelo bolečo rano še četrtič v 89. minuti utrl Bassiru Ndiaye. Pri vseh treh zadetkih je bil 18-letni Handanović blizu žoge, a strelov ni uspel ubraniti.