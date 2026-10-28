Bes mariborskih navijačev pred derbijem: kriva nespametna poteza Juga

Koprčani so na domačem stadionu slavili s kar 4:0 in se s točko prednosti povzpeli na vrh lestvice. Na stadionu Bonifika so navijači videli tudi dva rdeča kartona. Najprej je pri izidu 0:0 rdeče videl izkušeni vratar Ažbe Jug. V zadnjih sekundah prvega polčasa je dolgoletni vratar Maribora najprej brez težav ujel nenevaren predložek nasprotnika, nato pa brez razloga s komolcem v obraz udaril nasprotnika Isaaca Matonda. Sodnik Rade Obrenović je Jugu upravičeno in brez zadržkov pokazal neposredni rdeči karton in ga poslal v slačilnico.
Juga je med vratnicama zamenjal Tanej Handanović, Jug pa bo kazen za nespametno potezo moral plačati tudi na naslednjem obračunu Mariborčanov proti Olimpiji, kjer ga bo najverjetneje znova zamenjal Handanović. Čeprav se je čas v prvem polčasu iztekal, ko je Jug prejel rdeči karton, je Maribor zaostajal še pred zadnjim sodnikovim žvižgom v prvem polčasu, saj je Josip Iličić izkušeno izvedel najstrožjo kazen in domače povedel v vodstvo 1:0.
V drugem polčasu je Handanović klonil še trikrat. Najprej je v 56. minuti zabil Brown Irabor, v 67. minuti Fran Tomek, čeprav so Koprčani od 76. minute zaradi dveh rumenih kartonov, ki jih je prejel Filip Bačkulja, igrali z igralcem manj, pa je sol na zelo bolečo rano še četrtič v 89. minuti utrl Bassiru Ndiaye. Pri vseh treh zadetkih je bil 18-letni Handanović blizu žoge, a strelov ni uspel ubraniti.
Na Juga se je vsulo z vseh strani
Strasti so pred vsakim derbijem zelo vroče, Jugova poteza pa je temperaturo v Mariboru dvignila do vrelišča. Pričakovano so se na družbenih omrežjih nanj vsule številne kritike, nekatere spoštljive, druge žal neokusne.
"To, kar si je privoščil naš "prvi" Jug, presega vsako mero potrpežljivosti! To ni bila prva neumnost Ažbeta Juga v tej sezoni (začetniška napaka pri prvem golu v Grosupljem) – je pa daleč največja in najhujša. S svojo nespametnostjo je zabodel nož v hrbet celotnemu klubu, soigralcem in nam, navijačem. Kapetan mora biti zgled, moralni kompas in steber ekipe – še posebej za naše mlade upe. Kdor pa klub in ekipo tako brezsramno pusti na cedilu, si kapetanskega traku preprosto ne zasluži več," je pod eno od objav mariborskega kluba zapisal eden od navijačev.
Tudi pod objavo Ažbeta Juga na drugem družbenem omrežju so številni navijači Maribora neusmiljeno kritizirali njegovo potezo na obračunu s Koprom. "Z vsem spoštovanjem upam, da si zaključil pri svetem klubu. Če nisi, pa predaj trak," je zapisal eden od navijačev.
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