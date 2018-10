Črni oblaki nad Madridom: Strelski post Reala še traja, Alaves v zadnji minuti ponižal galaktike

Madridski Real je v drugem krogu skupinskega dela Lige prvakov utrpel boleč poraz na gostovanju pri moskovskem CSKA, le nekaj dni zatem, pa so galaktiki v okrnjeni zasedbi gostovali pri Alavesu. Julen Lopetegui zaradi poškodbe ni mogel računati na Isca , Marcela in Danija Carvajala , zato pa se je v igro vrnil Gareth Bale . Po tekmi počitka se je v začetni enajsterici belega baleta spet znašel Sergio Ramos .

Karim Benzema in Bale v ospredju, v družbi Daniela Ceballosa, a kraljevi trojec v prvem polčasu ni uspel zatresti mreže domačega vratarja Fernanda Pacheca. Real je sicer že v začetnih minutah upravičil vlogo favorita, Madridčani so pritisnili na domača vrata in si priigrali nekaj nevarnih priložnosti. V 4. minuti je pritisk Reala v zadetek skušal pretvoriti Benzema. Francoz je prestregel podajo Valižana, in z levico ustrelil proti vratom domačih, a je žogo brez težav prestregel Pacheco.

Le dve minuti za tem je po podaji Tonija Krossa z glavo poskušal še Nacho, a se je vnovič izkazal domači čuvaj mreže. Ko se je začetni pritisk Reala umiril, so se opogumili nogometaši Alavesa. Ti so potisnili Madridčane na njihovo polovico, v 27. minuti je do strela prišel Jonathan Calleri, a je Raphael Varane strel še pravočasno blokiral z glavo.