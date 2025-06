Velika sprememba pravila ob izvajanju enajstmetrovke

Če se bo podobna situacija v prihodnje ponovila, bo izvajalec strel ponovil. Do spremembe pravila je prišlo prav na račun marčevskega slovesa Atletica od evropske elite. Španski velikan je nato podal pritožbo na Evropsko nogometno zvezo (Uefa), ki je zadevo preučila skupaj z Mednarodno nogometno zvezo (Fifa) in Mednarodnim odborom nogometne zveze (Ifab), ki določa pravila.

Na omenjeni tekmi je argentinski zvezdnik Julian Alvarez kot drugi pri ekipi Ateltica prevzel odgovornost za strel iz enajstih metrov in premagal vratarja Reala. A njegovo veselje je bilo hitro prekinjeno s strani sodnikov, ki so njegov zadetek zaradi dvojnega dotika pretvorili v zgrešen strel.

Ifab je določil, da bo po novem nogometaš, ki se bo nenamerno dvakrat dotaknil žoge in zadel, lahko strel ponovil. "Primeri dvojnega dotika pri izvajanju enajstmetrovke so redki," je zapisal sekretar Ifaba Lukas Brud in dodal: "Ker to ni bilo neposredno pokrito v dotičnem pravilu, so se sodniki razumljivo nagibali h kaznovanju strelca za dvakratni dotik."

Dodal je, da je pravilo primarno namenjeno za situacije, kjer se izvajalec enajstmetrovke namenoma drugič dotakne žoge, preden se ta dotakne drugega igralca. "To pa je precej drugače od tega, če se nogometaš nenamerno dvakrat dotakne žoge, kar se običajno primeri ob zdrsu."

Je pa Brud izpostavil, da bi bil lahko tudi nenameren drugi dotik nepošten do vratarja, saj spremeni smer žoge. Zato se je Ifab odločil, da se v primeru zadetka ob nenamernem dvojnem dotiku strel ponovi. Če je strel z bele pike v primeru dvojnega dotika med igro neuspešen, sledi indirektni prosti strel, tak pa je primer tudi ob namernem dvojnem dotiku, razen če sodnik pusti prednost ekipi, ki je v obrambi. Pri izvajanju kazenskih strelov pa ob zgrešenem poskusu ob dvojnem dotiku ostaja tako kot doslej, torej zgrešen strel.