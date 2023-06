Velika večina angleških nogometnih navijačev nezadovoljna z Varom

Tokratna raziskava je zajela 9645 navijačev v marcu in aprilu, ki so svoje mnenje izrazili preko spleta. Od teh jih je kar 92 odstotkov dejalo, da so odločitve, sprejete z Varom, prepočasne. Zgolj 5,5 odstotka navijačev, ki tekme spremljajo na stadionih, je bilo zadovoljnih z izkušnjo z Varom. Posledično je podpora Varu močno padla, zgolj 26,8 odstotka navijačev ga namreč še podpira, je še ugotovila raziskava. Velika večina navijačev si želi bolje razumeti odločitve, ki jim botruje videotehnologija. Kar 80 odstotkov navijačev je v raziskavi navedlo, da si želi slišati pogovor med glavnim sodnikom in sodniki v videosobi.

Na vse bolj pogoste kritike uporabe Vara med trenerji in tudi strokovnjaki v Angliji in tudi drugje se je že odzvala Mednarodna nogometna zveza (Fifa), ki je obljubila testni projekt prikazovanja postopka sprejetja odločitev s pomočjo videosodnika, tako na stadionih kot tudi gledalcem na malih zaslonih, še poroča BBC. Na željo po boljšem razumevanju o tem, kako se sprejemajo odločitve s pomočjo videosodnika, so se že odzvali tudi v sodniškem združenju v Angliji, kjer so objavo pogovorov med Var-sobo in glavnim sodnikom označili kot "mali korak v pravo smer". Vodja združenja, nekdanji sodnik Howard Webb, se je v drugem delu pretekle sezone večkrat pojavil na televiziji, da bi pojasnil določene odločitve, sprejete z Varom. Tega bi lahko bilo v prihodnosti več, menijo pri BBC, kjer so dodali, da trenutna pravila prepovedujejo predvajanje pogovorov med sodniki v živo.

Pri Evropski nogometni zvezi (Uefa), ki jo vodi Slovenec Aleksander Čeferin, so v preteklosti večkrat izpostavili pomen predvidljivosti uporabe Vara in zadržanega pristopa pri posegu videosobe kot ključnih dejavnikov za njegovo uporabnost v nogometu. "Želimo si, da odločitve sprejema glavni sodnik," je novembra lani poudaril vodja sodnikov pri Uefi Roberto Rosetti ter dodal, da je navodilo Var-sodnikom, da ne posegajo v igro, kadar imajo iz pregleda posnetka tudi kanček dvoma, ali je bila na igrišču storjena napaka. "Var ni namenjen zapletenim teoretskim razpravam o konceptih sojenja ali pravilih igre," je bil jasen Rosetti. Ta je trditev, da je Uefa na svojih tekmovanjih našla doslej najboljše razmerje za poseganje videosodnikov, podkrepil s podatkom, da Liga prvakov v povprečju dosega tudi do deset minut čiste igre na tekmo več kot v nekaterih državnih prvenstvih, tudi na račun manj pogostih in hitrejših intervencij Vara.