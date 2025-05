Velika zamuda Infantina povzročila protestni odhod Čeferina s sodelavci

Začelo se je z veliko zamudo pri prihodu Giannija Infantina na kongres. Slednji se je po državniški rdeči preprogi sprehodil, kot da se ni zgodilo nič. Šarm in rutina mu v nadaljevanju nista pomagala rešiti položaja, piše nemška tiskovna agencija dpa.

Predsednik Uefe Aleksander Čeferin in druščina so odgovorili s protestnim odhodom. "Kratkoročne spremembe urnika kongresa, ki služijo zasebnim političnim interesom, niso v prid nogometu. Kaže, da so nogometni interesi celo v drugem planu," so to pokomentirali na Uefi. "Vsi smo v službi nogometa. Od tistih na cesti do nas tukaj na odru. Predstavniki Uefe v svetu Fife smatramo, da je to ob tej priložnosti treba poudariti. Nogomet mora biti na prvem mestu," so še dodali pri Uefi.