Velika zamuda Infantina povzročila protestni odhod predstavnikov Uefe

Začelo se je z veliko zamudo pri prihodu Giannija Infantina na kongres. Slednji se je po državniški rdeči preprogi sprehodil, kot da se ni zgodilo nič. Šarm in rutina mu v nadaljevanju nista pomagala rešiti položaja, piše nemška tiskovna agencija dpa.

Predsednik Uefe Aleksander Čeferin in druščina so odgovorili s protestnim odhodom. "Kratkoročne spremembe urnika kongresa, ki služijo zasebnim političnim interesom, niso v prid nogometu. Kaže, da so nogometni interesi celo v drugem planu," so to pokomentirali na Uefi. "Vsi smo v službi nogometa. Od tistih na cesti, do nas tukaj na odru. Predstavniki Uefe v svetu Fife smatramo, da je to ob tej priložnosti treba poudariti. Nogomet mora biti na prvem mestu," so še dodali pri Uefi.

Infantino si je odpor nakopal s poznim prihodom, nogometno javnost pa razburil z obiskom Savdske Arabije in sestankom z Donaldom Trumpom, namesto da bi se v skladu z nepisanimi pravili pred kongresom na neformalnem sestanku srečal s predstavniki kontinentalnih zvez. Nato je na odprtje kongresa zamujal tri ure.

Zamudo je razložil s "težavami z letom", a že samo dejstvo, da je na kongres pripotoval na dan odprtja, je pri številnih sprožilo nejevoljo. "Kot predsednik Fife imam odgovornost in dolžnost, da sprejemam odločitve, ki so v interesu naše organizacije," pa je bila razlaga, ki ni bila dobrodošla pri vseh. Jeza je bila tudi pri neevropskih delegatih zaradi zamude velika.

Drugače je Infantina sprejel paragvajski predsednik Santiago Pena, ki ga je ob srčnem pozdravu označil za prijatelja Paragvaja, pa čeprav je Infantino zamudil tudi banket in predsedniški sprejem dan pred kongresom.

In prav odsotnost Infantina v dneh pred kongresom in sestanek s Trumpom sta med nogometnimi funkcionarji sprožila pomislek o odnosu Infantina do nogometnih delavcev. "Pomembno je, da je tukaj z nami v teh dneh, ko smo vsi zbrani. To je najpomembnejši čas v letu, ko lahko soočimo mnenja," je odsotnost Infantina pokomentirala predsednica norveške zveze Lise Klaveness.

A odhod predstavnikov Uefe vendarle ni spremenil poteka kongresa. Večina delegatov je Infantina ob svojem govoru nagradila s tradicionalnim aplavzom, odsotnosti Evropejcev na odru ni omenjal nihče. Infantino pa je med drugim obljubil tudi tekoče svetovno prvenstvo 2026 v Mehiki, ZDA in Kanadi ter opozoril, da nikomur ni treba biti v skrbeh zaradi politike Trumpa. Tudi na ta način je še enkrat upravičil svojo odsotnost.

Fifa je predstavila tudi svoje rekordne prihodke. V obdobju 2023-2026 jih je s 13 milijardami evrov v primerjavi z obdobjem 2019-2022 podvojila. In tudi s tem je Infantino poudaril, da organizacija pod njegovim vodstvom dela dobro.