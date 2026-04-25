Nogomet

Velika zmaga Kopra v 97. minuti, Olimpiji se Evropa vse bolj izmika

Koper, 25. 04. 2026 22.34 pred 3 dnevi 2 min branja 1

Avtor:
S.V. STA
Koper

Nogometaši Kopra so v 32. krogu Prve lige Telemach premagali Olimpijo s 3:2. Koprčani so na razburljivi tekmi dosegli še eno pomembno zmago v boju za drugo oziroma tretje mesto in igranje v evropskih tekmovanjih v prihodnji sezoni. Na Bonifiki so sklatili enega od tekmecev za pot v Evropo, zdaj imajo pred njim že 12 točk naskoka.

Če ima Koper tako odprto pot do Evrope, pa Olimpijo, ki Koprčanov ni premagala že pet ligaških tekem, glede tega do konca sezone čaka skoraj misija nemogoče. Maribor in Bravo, ki sta pred njo na lestvici, ji lahko v nedeljo pobegneta za sedem točk. Z obema pa bo sicer še igrala.

Koprčani so zadeli že po dobrih dveh minutah, potem ko je Leo Rimac odvzel žogo Jurgenu Celhaki in Janu Gorencu, stekel proti Matevžu Vidovšku ter ga ugnal za vodstvo z 1:0 in svoj deveti gol sezone. Olimpija bi lahko izenačila v 23. minuti, ko je imel po protinapadu in natančni podaji Jošta Urbančiča z leve strani Pedro Lucas neoviran strel z glavo, vendar žogo poslal malo mimo vrat.

V 30. so hiter napad izpeljali Koprčani, Rimac je oddal žogo do Josipa Iličića, prišel do strela, a je Ahmet Muhamedbegović toliko blokiral strel, da je ta zletela mimo vrat. V 40. minuti pa so Primorci podvojili prednost.

Isaac Matondo je najprej s preigravanjem Gorenca prišel do strela iz bližine, Vidovšek je žogo odbil, a le do Matondoja, ki jo je poslal pred gol, tam pa jo je v mrežo pospravil 38-letni Iličić. Tudi zanj je bil to deveti zadetek v sezoni, ob tem ima še osem asistenc.

Čeprav je imela Olimpija v prvem polčasu nekaj več žoge v posesti in nekaj več strelov mimo vrat, pa ji tudi v uvodu drugega dela ni uspelo narediti ničesar konkretnega. Gostujoči trener Federico Bessone je začel posegati po menjavah, v 71. minuti pa je ljubljanska zasedba zmanjšala zaostanek.

Takrat je Dimitar Mitrovski izvrstno izvedel prosti strel z več kot 25 metrov in žogo poslal v zgornji kot koprskih vrat. Gosti so poskušali še pritiskati, v 85. minuti pa prišli do izenačenja. Kelvin Ofori je streljal, Marko Brest pa je žogi toliko spremenil smer, da je ta končala v koprski mreži.

Malo zatem je na drugi strani z glavo za malenkost zgrešil Brown Irabor, Koper pa je v četrti minuti sodniškega dodatka zahteval še enajstmetrovko, a se sodniki po tveganem posredovanju Bresta niso odločili zanjo. Zato pa je Slavko Vinčić na belo piko pokazal v 96. minuti, debitant Inas Kukavica je namreč naredil prekršek nad Franom Tomekom. Bassirou N'Diaye je zadel za končnih 3:2.

Izidi, Prva liga Telemach, 32. krog:

Koper - Olimpija 3:2 (2:0)
Rimac 3., Iličić 40., N'Diaye 90+7/11m.; Mitrovski 71., Brest 84.

nogomet koper olimpija prva liga telemach
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

mackon08
26. 04. 2026 12.11
Olimpija bi itak delala sramoto v evropi, ker tam ni njihovih sodnikov.
bibaleze
