Velika zmaga v Gradcu se ne bo poznala zgolj na lestvici

Evropska nogometna zveza Uefa namreč klubom za vsako zmago v Ligi Evropa nameni 450 tisoč evrov. Točka, ki so jo Celjani v prejšnjem krogu osvojili proti Red Bull Salzburgu, je vredna 150 tisočakov.

Grofje so po prvi zmagi v drugem najmočnejšem evropskem klubskem tekmovanju trenutno na 25. mestu v 36-članski konkurenci. V izločilne boje bo potovalo najboljših 24 ekip, ta položaj trenutno zaseda prav četrtkov celjski tekmec Sturm, ki ima prav tako štiri točke. Zanimivo, pri štirih točkah je tudi eden največjih evropskih klubov Milan, ki pa je zavoljo slabše gol razlike od Celja trenutno šele na 28. mestu.