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Nogomet

Velika zmaga v Gradcu se ne bo poznala zgolj na lestvici

Gradec, 06. 11. 2026 12.28 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
J.B.
Začetna postava Celja proti Sturmu

Nogometaši Celja so se z zahtevnega gostovanja v bližnjem Gradcu vrnili z zgodovinsko prvo zmago v Ligi Evropa. Po treh točkah so znova v realnem boju za izločilne boje, obenem pa so z dvema goloma Svita Sešlarja in mojstrovino Benjamina Verbiča lepo napolnili klubsko blagajno, v katero je kapnilo skoraj pol milijona evrov.

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Evropska nogometna zveza Uefa namreč klubom za vsako zmago v Ligi Evropa nameni 450 tisoč evrov. Točka, ki so jo Celjani v prejšnjem krogu osvojili proti Red Bull Salzburgu, je vredna 150 tisočakov.

Grofje so po prvi zmagi v drugem najmočnejšem evropskem klubskem tekmovanju trenutno na 25. mestu v 36-članski konkurenci. V izločilne boje bo potovalo najboljših 24 ekip, ta položaj trenutno zaseda prav četrtkov celjski tekmec Sturm, ki ima prav tako štiri točke. Zanimivo, pri štirih točkah je tudi eden največjih evropskih klubov Milan, ki pa je zavoljo slabše gol razlike od Celja trenutno šele na 28. mestu.

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Po uvodnih porazih proti Bayerju iz Leverkusna in ciprski Omonii se je zdelo, da se bodo Celjani težko vmešali v boj za izločilne boje, a so v zadnjih dveh tekmah pokazali bistveno več, tako da imajo pred drugo polovico ligaškega dela vse v svojih rokah.

Celjani bodo 26. novembra gostovali pri Ferencvarošu, ki je v četrtek ugnal prav Milan in je trenutno na visokem tretjem mestu. Nato v mesto ob Savinji prihaja Olympiakos, ki bo v vlogi izrazitega favorita. Sledi gostovanje v Armeniji pri Araratu, ki je kot edini še brez osvojene točke. Za konec pa na stadion Z'Dežele prihaja še nizozemski NEC.

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