Velikan angleškega nogometa Hoddle se je zgrudil v TV-studiu

Hoddla (na fotografiji) so navijači Tottenhama sprejeli z ovacijami na lanski zadnji tekmi pred zaprtjem stadiona White Hart Lane proti Man. Unitedu.

Glenn Hoddle je bil gost televizije BT Sport, kjer bi moral nastopiti kot strokovni komentator v oddaji BT Score. Oddajo so po dogodku odpovedali, še poročajo mediji.

"Vsi smo s tabo Glenn in ti pošiljamo ljubezen in moč," je med drugim zapisal Humphrey. Zaskrbljen je bil še eden od moderatorjev oddaje nekdanji reprezentant in kot Hoddle nekdanji nogometaš londonskega Tottenhama Gary Lineker.