Velikanski napredek Lige Evropa na igrišču in tribunah

Polne tribune, vrhunsko vzdušje in zelo visoka kvaliteta nogometa, ki bi jo lahko po mnenju Ajaxovega trenerja primerjali celo z Ligo prvakov. Takšna je nova realnost Lige Evropa, ki v zadnjih sezonah doživela pravi preporod. Če so številni velikani to drugorazredno evropsko tekmovanje še pred leti doživljali kot nujno zlo, je danes povsem drugače ...

icon-expand Nogometaši Seville so si z lansko zmago zagotovili tudi nastopanje v Ligi prvakov. Po prejšnjih pravilih v Evropi letos sploh ne bi igrali, saj so v prvenstvu dosegli skromno 12. mesto. FOTO: AP

Ključna novost pri preobrazbi Lige Evropa je bila zagotovo sprememba pravil pred sezono 2014/15, po kateri se zmagovalec neposredno uvrsti v skupinski del Lige prvakov. Drugo evropsko tekmovanje je tako postalo zanimivo tudi največjim evropskim klubom, ki so ga v predhodnih sezonah pogosto jemali z levo roko. Danes je drugače, saj Liga Evropa ponuja dodatno možnost za preboj med evropsko elito, do katere je skozi državna prvenstva – sploh v zvezdniško najbolj obarvani Premier League – vse težje priti. Lanska finalista Sevilla in Roma sta v domačih prvenstvih ostala brez najboljše četverice, zato finale v Budimpešti ni odločal zgolj o dobitniku naslova, temveč tudi o potniku v Ligo prvakov.

icon-expand Po spremembi pravil je med letoma 2015 in 2018 zmaga v LE na papirju prinašala "le" uvrstitev v play-off kvalifikacij za LP, a si je zmagovalec v vseh treh primerih avtomatično zagotovil skupinski del, ker se je zmagovalec Lige prvakov v novo sezono uvrstil tudi skozi domače prvenstvo. Od 2018 dalje pa zmaga v LE prinaša nastop v LP ne glede na ostale okoliščine. FOTO: AP

V sezoni 2013/2014, ko zmaga v Ligi Evropa še ni prinašala uvrstitve v Ligo prvakov, je bila povprečna obiskanost tekem 16 tisoč. V lanski sezoni je bila ta številka višja za več kot deset tisoč.

Jürgen Klopp je denimo dejal, da bo Liverpool Ligo Evropa vzel za svojo in da je osvojitev naslova med glavnimi cilji kluba v tej sezoni. Svoje besede je podkrepil tudi z dejanji, saj je tako v prvem krogu proti Lasku kot v drugem proti Unionu Saint-Gilloisu uporabil številne prvokategornike. Trener Ajaxa: Vse ekipe tu bi lahko igrale Ligo prvakov V tej sezoni je na papirju najzahtevnejša skupina B, v kateri so angleški Brighton, ki je veljal za favorita, francoski Marseille, nizozemski Ajax in grški AEK. Karte so se močno premešale že v prvem krogu, ko so Atenčani na gostovanju ugnali Brighton. Galebi z južne angleške obale so brez zmage ostali tudi v četrtek, ko so v zadnjih minutah izvlekli remi v največjem francoskem pristanišču (2:2). Mi pa smo istočasno v živo spremljali drugo tekmo skupine, ki se je na lani odprtem stadionu Agia Sophia (sponzorsko tudi OPAP Arena) prav tako končala brez zmagovalca (1:1). Ajax je po zaslugi Stevena Bergwijna dobil prvi polčas, v zaključku drugega pa je za domači AEK z glavo izenačil hrvaški branilec Domagoj Vida.

icon-expand Maurice Steijn je kakovost nogometa v skupini B Lige Evropa primerjal celo z Ligo prvakov FOTO: 24ur.com

"Liga Evropa je iz leta v leto kakovostnejša, kar je najbolj vidno prav v naši skupini. Po mojem mnenju bi lahko vse ekipe tu igrale tudi v Ligi prvakov. Dejstvo je, da je to tekmovanje izjemno zahtevno," je na novinarski konferenci po tekmi razmišljal trener gostov Maurice Steijn. Poudaril je, da je zanj in za njegove varovance letos še toliko bolj pomembna, ker so slabo začeli v domačem prvenstvu. Na prvih petih tekmah so zbrali vsega pet točk, za vodilnim PSV-jem zaostajajo že 16 in vse bolj se zdi, da je prav Liga Evropa edina pot, po kateri bi lahko Ajax letos še prišel do Lige prvakov.

Tudi največji klubi se danes bolj posvečajo Ligi Evropa Na drugi strani je AEK-ov trener Matias Almeyda Ligo Evropa izkusil tudi kot igralec, ko se je tekmovanje sicer še imenovalo pokal Uefa. V dresu Lazia, Parme in Interja je odigral 17 tekem. Največji klubi takrat, kot že rečeno, temu tekmovanju niso posvečali toliko pozornosti kot danes. Na vprašanje, kako se je Liga Evropa od takrat spremenila, pa je Almeyda po remiju z Ajaxom odvrnil: "Težko je primerjati različne čase, ker se je od takrat spremenilo praktično vse. Zdi se mi, da se ji danes vse ekipe bolj prilagajajo. Nekoč se niso, saj je bilo glavno domače prvenstvo." O kakovosti tekmovanja je 49-letni Argentinec dodal: "Znašli smo se v skupini, v kateri so same odlične ekipe z vrhunskimi posamezniki. Realnost je res takšna, da zmagovalca odločajo najmanjše malenkosti. Ekipe so tako izenačene, da je lahko 'usodna' že ena taktična odločitev."

Do vstopnic za tekme nekaterih klubov je zelo težko priti Kakovost na igrišču neposredno odražajo tudi polne tribune. Običajne vstopnice za vse tri AEK-ove domače tekme v skupinskem delu so pošle v le nekaj urah. Podoben interes vlada tudi v številnih drugih klubih. Že omenjeni obračun med Marseillom in Brightonom je na Velodromu spremljalo več kot 63 tisoč navijačev. 55 tisoč jih je na Olimpicu videlo zmago Rome proti Servettu (4:0), še nekaj več pa jih je v prvem krogu na olimpijskem stadionu v Atenah videlo gol Andraža Šporarja ob zmagi Panathinaikosa proti Villarrealu (2:0).

AEK – Ajax: Priložnosti ogromno, golov malo, na koncu zadovoljna oba tabora Da 32 tisoč navijačev v četrtek na razprodanem stadionu Agia Sophia ni videlo več zadetkov, sta v prvi meri poskrbela razpoložena vratarja. Že pred prvim golom v 29. minuti je imel terensko premoč Ajax, domači vratar Stanković se je izkazal ob strelih Forbsa in Brobbeyja. Po prejetem zadetku so Atenčani na krilih glasnega občinstva uspeli vzpostaviti ravnovesje, za kar so bili nagrajeni v 74. minuti. Do konca tekme, ki jo je sodil naš Matej Jug, so rumeno-črni zapravili kar tri velike priložnosti. Najlepšo povsem ob koncu, ko se je rezervist Jonsson znašel sam pred vrati Gorterja, ki pa je prebral njegovo namero in poskrbel, da je ostalo pri delitvi točk. "Užival sem v tekmi in vzdušju. Predstava je bila na visokem nivoju. Lepo je, ko so tribune do zadnjega kotička polne. To je najlepši del nogometa. Pomembno pa je, da potem nogometaši odigrajo, kot se od njih pričakuje," je bil s točko in ohranitvijo prvega mesta v skupini zadovoljen Almeyda. Manj zadovoljen je bil s sodniškim kriterijem, saj je domača klop med tekmo večkrat povsem izgubila živce. Na novinarski konferenci je nekdanji argentinski reprezentant nato pojasnil, da zato, ker je bila igra po njegovem mnenju prevečkrat prekinjena brez pravega razloga.