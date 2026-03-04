Naslovnica
Nogomet

Velike težave Barcelone pred Newcastlom: Poškodovana oba bočna branilca

Barcelona, 04. 03. 2026 15.37 pred 33 minutami 2 min branja 5

Avtor:
Lu.M
Alejandro Balde

Barcelona je na povratni polfinalni tekmi španskega kraljevega pokala proti madridskemu Atleticu pokazala dobro predstavo, a zmaga s 3:0 ni zadostovala za napredovanje v veliki finale. Poleg izpada bodo Hansija Flicka skrbele tudi poškodbe, ki sta jih proti Atleticu utrpela bočna branilca Alejandro Balde in Jules Kounde. Prvi bo skoraj zagotovo izpustil obe tekmi osmine finala Lige prvakov proti angleškemu Newcastlu.

Jules Kounde
Jules Kounde
FOTO: Profimedia

Težave Hansija Flicka so se začele v začetku torkove pokalne tekme. V 13. minuti obračuna se je na tla usedel Jules Kounde in jasno je bilo, da Francoz ne bo mogel nadaljevati srečanja. Na terenu ga je zamenjal Alejandro Balde, kar je od nemškega stratega terjalo tudi taktično spremembo. Joao Cancelo se je pomaknil na desni bok, svoj naravni položaj levega bočnega branilca pa je zavzel mladi Balde.

22-letnik je na zelenici zdržal do 71. minute, ko je tudi sam začutil bolečine in bil nezmožen nadaljevati. Nadomestil ga je Ronald Araujo. Flick je več kot očitno verjel v preobrat, saj je na igrišče poslal najmočnejšo možno enajsterico. Odločitev, ki je Barci skoraj prinesla velik preobrat, a je po drugi strani terjala poškodbe dveh standardnih branilcev.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Po opravljenih zdravstvenih pregledih so pri katalonskem klubu ugotovili, da bo Balde zaradi poškodbe leve stegenske mišice odsoten vsaj mesec dni, kar pomeni, da bo zamudil obe tekmi osmine finala Lige prvakov proti angleškemu Newcastlu. Mladi Španec je imel v preteklosti že veliko težav s poškodbami, med drugim tudi v ključnem delu lanske sezone, ko je zamudil oba polfinalna obračuna evropskega elitnega tekmovanja proti milanskemu Interju.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Slabo se piše tudi za Koundeja, ki ima prav tako težave s stegensko mišico. Pri Blaugrani sicer točnega povratka na zelenice niso napovedali, a najverjetneje bo Francoz zamudil vsaj gostovanje na St. James' Parku, na katerem je oktobra blestel na tekmi ligaškega dela. Navijači srak so bili navdušeni nad predstavo 27-letnika, eden jo je označil celo za "najboljšo predstavo desnega bočnega branilca, ki sem jo kadarkoli videl na našem stadionu." Kako se bo oslabljena Barcelona spoprijela z vročim gostovanjem na angleškem severu, si boste lahko v prenosu ogledali na Kanal A in VOYO.

barcelona alejandro balde jules kounde poškodbi newcastle liga prvakov

Fifa prodala skoraj dva milijona vstopnic za SP

KOMENTARJI5

cripstoned
04. 03. 2026 16.08
Micka "saj bo slo" kdaj in kje...11zaporedno leto samo blamirate spanski nogomet v evropi...a ti resno mislis da je lahko uefalona finalist lige prvakov kaj sele zmagovlec?? Ahahaahahaha..cisto ste ponoreli farsici
Odgovori
+1
1 0
cripstoned
04. 03. 2026 15.59
Povprecni newcastle ki je za ligo evropa enako kot ropalona...to pa so tezave...tezave bi bile ce bi bili na desni strani zreba...leva straj je v celoti narejena iz ekip lige evropa...se en dokaz vec kako se uefalono rine v ospredje da vlagatelji ne izgubljajo vlozenega denarja...jasno da bodo farsici govorili drugace ampak njih se tako ali tako ne jemlje resno
Odgovori
+0
1 1
mmickica
04. 03. 2026 15.55
Arauja na desnega bocnega, Cancela pa na levega, zraven Cubarsija pa Garcio. Martin rezerva. Saj bo slo...
Odgovori
+0
1 1
cripstoned
04. 03. 2026 16.01
Bolj pomembno je kaj bodo sodniki zakuhali kot je to praksa...letos so kuhali proti bruggu, olympiakosu in kopenhagenu...b ekipi psgja in chelseaja pa sta bili pac premocni kljub temu da ste imeli sodnike na svoji strani... tudi vceraj proti atletom izdatna sodniska pomoc na koncu pa solze in laganje samega sebe..
Odgovori
+0
1 1
Kolllerik
04. 03. 2026 16.11
Najprej je treba opravit z A. Bilbaom čez par dni. Enkratna prilika za sedem toč prednosti pred realom 😁
Odgovori
0 0
bibaleze
