Velike težave Barcelone pred Newcastlom: Poškodovana oba bočna branilca

Težave Hansija Flicka so se začele v začetku torkove pokalne tekme. V 13. minuti obračuna se je na tla usedel Jules Kounde in jasno je bilo, da Francoz ne bo mogel nadaljevati srečanja. Na terenu ga je zamenjal Alejandro Balde, kar je od nemškega stratega terjalo tudi taktično spremembo. Joao Cancelo se je pomaknil na desni bok, svoj naravni položaj levega bočnega branilca pa je zavzel mladi Balde.
22-letnik je na zelenici zdržal do 71. minute, ko je tudi sam začutil bolečine in bil nezmožen nadaljevati. Nadomestil ga je Ronald Araujo. Flick je več kot očitno verjel v preobrat, saj je na igrišče poslal najmočnejšo možno enajsterico. Odločitev, ki je Barci skoraj prinesla velik preobrat, a je po drugi strani terjala poškodbe dveh standardnih branilcev.
Po opravljenih zdravstvenih pregledih so pri katalonskem klubu ugotovili, da bo Balde zaradi poškodbe leve stegenske mišice odsoten vsaj mesec dni, kar pomeni, da bo zamudil obe tekmi osmine finala Lige prvakov proti angleškemu Newcastlu. Mladi Španec je imel v preteklosti že veliko težav s poškodbami, med drugim tudi v ključnem delu lanske sezone, ko je zamudil oba polfinalna obračuna evropskega elitnega tekmovanja proti milanskemu Interju.
Slabo se piše tudi za Koundeja, ki ima prav tako težave s stegensko mišico. Pri Blaugrani sicer točnega povratka na zelenice niso napovedali, a najverjetneje bo Francoz zamudil vsaj gostovanje na St. James' Parku, na katerem je oktobra blestel na tekmi ligaškega dela. Navijači srak so bili navdušeni nad predstavo 27-letnika, eden jo je označil celo za "najboljšo predstavo desnega bočnega branilca, ki sem jo kadarkoli videl na našem stadionu." Kako se bo oslabljena Barcelona spoprijela z vročim gostovanjem na angleškem severu, si boste lahko v prenosu ogledali na Kanal A in VOYO.
