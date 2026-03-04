Velike težave Barcelone pred Newcastlom: Poškodovana oba bočna branilca

Težave Hansija Flicka so se začele v začetku torkove pokalne tekme. V 13. minuti obračuna se je na tla usedel Jules Kounde in jasno je bilo, da Francoz ne bo mogel nadaljevati srečanja. Na terenu ga je zamenjal Alejandro Balde, kar je od nemškega stratega terjalo tudi taktično spremembo. Joao Cancelo se je pomaknil na desni bok, svoj naravni položaj levega bočnega branilca pa je zavzel mladi Balde.

22-letnik je na zelenici zdržal do 71. minute, ko je tudi sam začutil bolečine in bil nezmožen nadaljevati. Nadomestil ga je Ronald Araujo. Flick je več kot očitno verjel v preobrat, saj je na igrišče poslal najmočnejšo možno enajsterico. Odločitev, ki je Barci skoraj prinesla velik preobrat, a je po drugi strani terjala poškodbe dveh standardnih branilcev.