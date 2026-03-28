Velike težave za Barcelono: Raphinha zaradi poškodbe odsoten mesec dni

Pri aktualnih španskih prvakih so potrdili, da bo Raphinha na tribunah ostal vsaj pet tednov. Barcelona bo v vmesnem času brez Brazilca odigrala obe četrtfinalni tekmi proti madridskemu Atleticu, morebitna polfinalna srečanja in med drugim še domačo ligaško tekmo proti atletom. Katalonski klub bo s strani FIFE sicer deležen kompenzacije v višini slabih 150 tisoč evrov, jalova tolažba za Blaugrano, ki vstopa v najtežji del sezone.

Še toliko bolj boleča je poškodba 29-letnika, ker jo je staknil na prijateljski tekmi proti galskim petelinom. Trener Barcelone Hansi Flick je po poročanjih tamkajšnjih medijev besen, ker je v ključnem delu sezone ostal brez enega najpomembnejših igralcev. Težave s stegensko mišico so v preteklosti Raphinho že pestile, zaradi katerih je v začetku sezone izpustil 13 tekem. Pri Blaugrani se bodo potrudili, da bo Brazilec pripravljen do ligaškega El Clasica, ki bo na sporedu 10. maja.