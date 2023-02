Velike težave za PSG dva tedna pred Bayernom, poškodoval se je Mbappe

Poleg njega je tekmo zaradi poškodbe predčasno zaključil tudi branilec Sergio Ramos . Francozi se bodo 14. februarja v Ligi prvakov soočili z Bayern Münchnom in za zdaj še ni znano kako resni sta poškodbi obeh zvezdnikov.

Kylian Mbappe je sicer na tekmi v pičlih 21 minutah poskrbel za to, da navijačem na stadiona Montpellierja ni bilo dolgčas. Francoski napadalec je v 10. minuti izvajal enajstmetrovko in jo zgrešil, ampak kmalu za tem je po posredovanju VAR-a znova izvajal prej zgrešeno najstrožjo kazen. Tudi tokrat je njegov strel bil neuspešen, ampak v drugo je prišel do odbite žoge, ki pa je po njegovem strelu poletela visoko nad gol.