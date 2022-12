Velikemu hrupu in zgodovinski reklami sledita mir in tišina

In vse tiho je bilo. Lionel Messi je končno dobil to, kar si zasluži, pokal v roke, krono na glavo in tradicionalno arabsko ogrinjalo (bišt) prek svojega svetega argentinskega dresa z zgodovinsko številko 10 na hrbtu. To je slika, ki bo za vse večne čase počivala v nekem skritem kotičku strica Googla. Pokal v rokah največjega vseh časov in komaj vidne sinje modre črte na beli podlagi. Smrti delavcev med prvenstvom? To je del življenja. 220 milijard evrov za prvo svetovno prvenstvo v arabskem svetu? Pljunek v morje. Messi v bištu? Neprecenljivo. Cilj je torej bil dosežen.

Val kritik je tik pred prvenstvom v Katarju deloval kot neustavljiv cunami, ki bo ogrozil ves trud in trdo delo priseljencev na manj kot minimalnih plačah, a mesec dni pozneje lahko ti spijo mirno. Glasne in nezadovoljne delavce so pred prvenstvom poslali domov ter se jim zahvalili za njihov trud. Prišli so novi, bolj hvaležni za to, ker varujejo prizorišča, zgrajena tudi na telesih tistih, ki niso več med nami. Prenatrpane in zanemarjene prostore, kjer so delavci spali in živeli, so med prvenstvom skrbno čuvali lokalni policisti, ki so zgolj želeli zagotoviti mirne življenjske pogoje delovnim ljudem, daleč od zvedavih pogledov in vprašanj zahodnih medijev.

Ugotovili smo tudi, da so navijači lahko na polnih stadionih glasni tudi, če niso pijani. Čisto po naključju je to prvo svetovno prvenstvo v nogometu, ki je minilo brez aretacije angleškega državljana. Za prepoved prodaje alkohola na stadionih so se organizatorji turnirja odločili tik pred prvenstvom, ko so začutili, da tisti cunami vendarle ne bo uničil vsega pred seboj. FIFA je prvič v svoji zgodovini popustila pred silo, ki je močnejša od nje. Počasi so trezni zahodnjaški predstavniki medijev spoznavali taksiste, v družbi katerih so premagovali zanemarljive razdalje med stadioni. Čudežno niso bili vsi popolnoma nezadovoljni s pogoji za delo v Katarju, nekateri so se celo lahko zabavali na koncertu, ki je bil pripravljen posebej za njih, zahodni mediji so tja seveda bili vljudno vabljeni.

Isti mediji so poskušali stopiti v stik z lokalnimi predstavniki skupnosti LGBTQ+, ampak vedno znova jih je dočakal isti odgovor: "Z vami ne želimo govoriti." Enako bi bilo tudi, če bi predstavniki reprezentanc in njihovi kapetani zbrali dovolj poguma, da bi v državi, po kateri so se oni lahko svobodno sprehajali brez obsojanja, nosili toliko opevan mavrični trak. A vendarle ni večje kazni od rumenega kartona v skupinskem delu svetovnega prvenstva. Skupnost, ki so jo neuspešno poskušali podpreti, pa bo po odhodu cirkusa v popolni tišini, ki jo lahko povzroči zgolj vsesplošno preganjanje, nadaljevala boj za svoje preživetje.

Številni spori Katarja s Savdsko Arabijo in Bahrajnom so v skupni zavesti malega naroda, ki se je osamosvojil v začetku 70. let prejšnjega stoletja, povzročili vedno prisotno paranojo in strah pred izgubo tistega, kar so si leta 1971 priborili po desetletjih "zaščite" s strani britanskega imperija. Namen svetovnega prvenstva je bil v resnici zgolj en. Ogromen reklamni pano sredi nekdaj puščave je kričal "tu smo, pomembni smo in tu bomo tudi ostali. Pridite in se na lastne oči prepričajte, da tu ni tako hudo", in na koncu tudi ni bilo.