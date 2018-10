Veliki junak derbija je videl odlično Olimpijo: 'Na igrišču smo čutili, da smo boljši'

62 tekem v zeleno-belem dresu je potreboval nogometaš iz BiH Tomislav Tomić, da je dosegel svoj prvi gol. Nato pa je udaril takrat in tam, kjer je najbolj pomembno - na derbiju, in to za ljubljansko zmago (2:1). Po tekmi zadovoljstva seveda ni mogel skriti. Olimpija je še pred kratkim za vijoličastimi zaostajala za osem točk, sedaj je prednost večnih tekmecev skopnela na zgolj dve ...

