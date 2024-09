Veliki preobrat Videmčanov in skok na vrh v Serie A

Odigrani sta bili še zadnji tekmi 4. kroga italijanske Serie A. Videmski Udinese je imel priložnost, da se z morebitno zmago na gostovanju v Parmi zavihti na sam vrh tabele. Videmčanom je uspel veliki met, saj so po preobratu v drugem polčasu, zaostajali so že z 0:2, prišli do blesteče zmage (3:2) in tudi preboja na sam vrh razpredelnice. V dresu črno-belih sta nastopila tudi slovenska reprezentanta Sandi Lovrić in Jaka Bijol.