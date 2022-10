Veliki šef Reala ignoriral Mbappeja: Ta zgodba je malce dolgočasna

Po svečani podelitvi zlate žoge, ki je letos povsem zasluženo šla v roke izjemnemu napadalcu madridskega Reala Karimu Benzemaju, se je v središču pozornosti zbranih predstavnikov sedme sile (znova) znašel predsednik kraljevega kluba Florentino Perez.

Ne le, da so novinarji opazili in kasneje tudi pisali o močno ohlajenem odnosu na relaciji Perez in Kylian Mbappe, temveč so v želji po kakšni novi medijski senzaciji prvega moža 14-kratnih evropskih klubskih prvakov začeli vrtati z vprašanji. A na njihovo veliko žalost so dobili bore malo, z dodatkom, da ima Real že zdaj v svojih vrstah potencialna dobitnika zlate žoge. "Prihodnost našega kluba je tako svetla, da svetlejša ne bi mogla biti. Že zdaj imamo na razpolago nekaj izjemnih nogometnih draguljev, med katere – jasno – spadata tudi Rodrygo in Vinicius mlajši. Za njiju sem skorajda stoodstotno prepričan, da bosta kmalu stala na istem odru, na katerem je tokrat zlato žogo prejel Karim Benzema. On je mešanica kakovosti brazilskega Ronalda in Zinedina Zidana. Menim, da nagrada ne bi mogla iti v primernejše roke," je sprva povedal Perez.