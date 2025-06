Veliki slovenski up, ki navdušuje v Avstriji, zavrnil mlado reprezentanco

19-letni Erik Kojzek je eden tistih nogometašev, ki so v iztekajoči se sezoni prvič resneje opozorili nase v članski konkurenci. Za njim je sijajna sezona pri avstrijskem Wolfsbergerju, s katerim se je dolgo boril celo za naslov prvaka. 11 golov na 26 tekmah mu je prineslo vpoklic v slovensko reprezentanco do 21 let, ki se bo junija mudila na evropskem prvenstvu. A obetavni Korošec se na vabilo ni odzval. "Tu ni prostora za dvome, preračunljivost ali mlačnost," je njegovo odločitev komentiral direktor reprezentanc Mile Ačimović.