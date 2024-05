Pekel Carigrada: Veliki turški derbi se je začel in končal s pretepom

Mestni derbiji v turškem Carigradu so vselej peklensko vroči. Nič drugače ni bilo tokrat, ko sta moči merili najboljši ekipi letošnjega turškega prvenstva Galatasaray in Fenerbahče. Nogometaši Fenerja so prišli do minimalne zmage (0:1), ki jim še dopušča sanjati o naslovu prvakov, vendarle pa je srečanje zaznamoval pretep pred in po tekmi.

V Carigradu sta se na derbiju dveh celin v predzadnjem krogu prve turške lige pomerila večna rivala Galatasaray in Fenerbahče. Rivalstvo med tema kluboma je že samo po sebi na robu meje normalnega, tokrat pa ga je dodatno zaostril še boj za ligaški prestol. Levi so na domačem stadionu Ali Sami Yen za potrditev naslova državnih prvakov potrebovali le točko, nogometaši Fenerja pa so jim seveda želeli to na vso silo preprečiti. Pri tem je bila uspešnejša zasedba iz azijskega dela, ki je po golu Caglarja Söyüncüja slavila z 0:1. Zaiskrilo se je še pred ogrevanjem Toda derbi je že pred samim začetkom zasenčil pretep, ki seveda nikakor ni bil presenetljiv, glede na zgodovino teh dveh tekmecev. Do slednjega je prišlo še pred ogrevanjem, ko sta se ekipi ob ogledu prizorišča sprehodili po travnati zelenici. Vezist Fenerbahčeja Mert Hakan Yandas je izzval incident, ko je pred navijači Galatasaraya pokazal na grb svojega kluba, kar je zadostovalo, da se je zanetil ogenj v domačem taboru. Prvi je to opazil krilni napadalec rumeno-rdečih Kerem Aktürkoglu, ki je nato skupaj s peterico soigralcev obkolil 29-letnega člana gostov.

Igralci Fenerbahčeja so nato hitro pritekli na drugo stran igrišča in vnel se je manjši pretep, poln prerivanja. Navijači so nato ob odhodu igralcev v tunel, kjer se je nadaljeval prepir, na člane gostujoče zasedbe metali plastenke in druge predmete.

"Vzdušje derbijev je napeto in prijetno hkrati. Vedel sem, da bo tam napeto vzdušje. Tega nisem načrtoval, a ko so me med hojo začeli zmerjati, sem jim pokazal naš brezmadežni, častni, dostojanstveni, ponosni grb. Od takrat vsi govorijo o tem. Kaj sem storil? Sem naredil kretnjo z roko ali je iz mojih ust prišla slaba beseda?" se je po koncu tekme oglasil Mert Hakan Yandas.

Galatasaray in Fenerbahče starejša od Republike Turčije Mustafa Kemal Atatürk, ki si je v Ankari prislužil razkošno grobišče, je namreč leta 1923 razglasil, da je Turčija postala republika, medtem ko zgodovina dveh nogometnih velikanov iz Carigrada sega v leto 1905 oziroma 1907.

Fenerbahče ohranil sanje o 29. ligaškem naslovu Četa Okana Buruka ni uspela kronati številne premoči, ki so jo posedovali vse od 21. minute, ko je drugi rumeni karton prejel Alexander Djiku. Galatasaray, ki je slavil na zadnjih 17 ligaških tekmah, je deloval bledo in neprepoznavno. Njihova igra je bila povsem neorganizirana, kar je kljub igralcu manj izkoristil Fener, ki je v 71. minuti dosegel edini zadetek na obračunu sezone.

Nezbranost domače obrambe je po podaji iz kota izkoristil Söyüncü, branilec, ki je v zimskem prestopnem roku v Turčijo prišel kot posojen nogometaš madridskega Atletica. Gostje so tekmo, v kateri ni manjkalo vmesnih fizičnih obračunavanj med razgretimi nogometaši, uspešno pripeljali do konca. Derbi imel tudi tretji polčas Do novega spora je prišlo kakšno uro po tekmi. Predsednik Fenerbahčeja, Ali Koc, ki velja za enega bolj vplivnih turških posameznikov, se je pridružil ekipi pri slavju v garderobi. Od tam je vse igralce, trenerje, direktorje in tudi tiskovnega predstavnika popeljal nazaj na igrišče Galatasaraya, da bi glasno proslavil zmago.

Jasno je bilo, da je šlo pri tem bolj za stvar provokacije, v smislu: osvojili smo vaš teren in temu primerno bomo tudi proslavili. Seveda je to ujezilo predstavnike domačega tabora. Sprva so znova prižgali zvočnike na visoko glasnost, s čimer so preglasili slavje Fenerja, nato pa se jim je nekaj funkcionarjev Galatasaraya pridružilo na zelenici, kjer je prišlo do novega prerivanja. Emre Kartal, sin Fenerbahčejevega trenerja Ismaila, je s pestmi objestno napadel vodjo stadiona Ali Sami Yen. Izgred je nato prekinila policija. Stanje se je za nekaj časa umirilo, a ko se je gostujoča ekipa odpravila s stadiona, je prišlo do novega pretepa.

Galatasaray ima pred zadnjim dejanjem še vedno vse v svojih rokah V zadnjem krogu bo vodilna ekipa turškega prvenstva gostovala pri Konyasporu, ki še bije bitko za obstanek. Galatasaray za naslov potrebuje le točko, ki bi še kako prav prišla tudi Konyasporu, zato ne gre odpisati dejstva, da bi ekipi tekmo namerno zaključili z remijem. Fenerbahče bo na domačem stadionu Sükrü Saracoglu gostil Istanbulspor, ki si je že zagotovil izpad iz lige. V primeru, da bi do naslova prišlo moštvo Fenerja, ki na to čaka že od leta 2014, bi to bil seveda eden izmed najbolj epskih naslovov v zgodovini turškega nogometa.